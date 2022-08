La intersindical docente envió una nota a la ministra de Educación Andrea

Centurión planteando el pedido del adelanto de la cláusula de revisión y la

resolución de temas educativos dentro de la paritaria, entre ellos, jornada completa

y extendida, horas cátedra/horas reloj y concurso en el nivel superior para la

cobertura de cargos directivos.

Los gremios de Ateca, UDA, Sadop, Suteca y Sidca, integrantes de la intersindical

docente, tras una reunión realizada ayer, decidieron enviar un comunicado a la

ministra solicitando sean convocados nuevamente a paritarias.

En ese sentido, mediante la nota, los gremios señalan: “En referencia al programa

‘Hacia la Universalización de la Jornada Completa o Extendida’, cuya

implementación no fue presentada oficialmente a esta intersindical y que el

ministerio de Educación avanza sobre la modalidad de escuelas de jornada simple

a jornada completa en escuelas de tercera y cuarta categoría, así como también

en las de primera y segunda categoría, tomando como normativas la Ley N° 3.122

de Estatuto del Docente, Resolución 515/78, Reglamento de Escuelas Comunes y

Decreto Acuerdo N° 2431/16, Nomenclador de Cargos Docentes, esta intersindical

entiende que se incumplen repetidamente los acuerdos paritarios, poniendo en

riesgo la estabilidad laboral, en virtud del Artículo 11 del Convenio para la

ampliación de las horas de clase entre el Ministerio de Educación de la Nación y el

ministerio de Educación de la provincia.

”Además, aún no se resolvió la consideración sobre las horas cátedra/horas reloj,

por ejemplo, por tanto, debe modificarse el Nomenclador de Cargos, en tanto

existe un desfasaje salarial que afecta el salario docente, debiéndose enmarcar la

discusión en ámbito paritario”, señalan.

Asimismo, ratifican “el reclamo oportunamente efectuado por los docentes

privados para la equiparación de la hora laboral con docentes estatales”.

“Las situaciones que genera la decisión gubernamental desde el punto de vista

laboral y salarial ameritan un profundo análisis, antes de la implementación del

programa de marras, para que ello no implique un grave perjuicio al colectivo

docente”, aseveran.

Además, expresan: “Como intersindical, sobre el llamado a concurso en el nivel

superior para la cobertura de cargos directivos, al no haber tenido participación

alguna, los firmantes consideramos nula de nulidad absoluta la convocatoria

efectuada, ante los vicios expuestos en la implementación de los mismos”.

Sobre la cuestión salarial, la intersindical subraya: “Exigimos que en agosto, con

una inflación de julio superando el 41 % se adelante la cláusula de revisión”.

Por último, dejan expuesto que los gremios docentes analizan medidas de acción

directa de no haber un llamado a paritarias.

Al respecto, el secretario General de Suteca, Juan Godoy, con respecto al

concurso de cargos directivos, expresó: “Más que irregularidades, están fuera de

lugar de lo estrictamente estatutario. Aquí las bases no las conocemos, hay una

incertidumbre por parte de quienes están ya desempeñándose en el cargo y

mucho más en esto que está intermedio que se va a cambiar en muchas escuelas

la jornada completa (sic), la jornada extendida, y ahí hay que resolver el tema

principal, que es la incompatibilidad horaria.

”Aquí hay que tratar todos los temas en forma paritaria para que de esta manera la

opinión sindical, o por lo menos el aval sindical, tenga que ver con que no hay

daños y perjuicios, especialmente a quienes ya están cumpliendo funciones”,

afirmó Godoy.