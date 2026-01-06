La artista visual representará a la provincia en una muestra colectiva internacional que reúne a más de 30 exponentes. Con su serie «Santitos/ocoteritos», Castillo explora la ternura, la crisis y el sentido de pertenencia en los márgenes de la ciudad.

MAR DEL PLATA. – El próximo sábado 17 de enero, la escena artística de la ciudad balnearia se vestirá de gala para recibir la inauguración de ‘Dulce hogar’. La cita será a las 20:00 h en la Galería Qué Bonita (Jujuy 2659), un espacio que se convertirá en el epicentro de un diálogo visual federal e internacional.

Entre la destacada selección de más de 30 artistas provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Rusia, resalta la presencia de la catamarqueña Luisina Castillo (SFVC, 2001). La joven artista emergente llevará a «La Feliz» una propuesta que hunde sus raíces en la geografía emocional de su San Fernando del Valle natal y se inmiscuye en el pavimento de la Av. Alem.

Las obras que integran esta selección no son ajenas al reconocimiento institucional: en febrero de 2025, fueron expuestas por primera vez en el Museo de la Ciudad Casa Caravati, en San Fernando del Valle de Catamarca. Aquella muestra inicial sirvió como punto de partida para que estas piezas comenzaran un viaje que hoy las sitúa en la vidriera nacional.

La artista presentará su serie ‘Santitos/ocoteritos’, un conjunto de objetos intervenidos que funcionan como testimonios de una infancia habitada en las inmediaciones de la Avenida Alem. A través de estos elementos, Castillo construye un relato visual sobre la crianza en los márgenes, integrando símbolos locales y la pasión por el club de fútbol del barrio, todo bajo un prisma de profunda ternura y resistencia.

Su lenguaje, definido como estético-político, busca generar un «convivio» con el espectador, interpelando especialmente a quienes han transitado las crisis sociales desde las infancias hasta la adultez joven.

La participación en Mar del Plata consolida un recorrido ascendente para Castillo, quien viene de un 2025 de intensa proyección federal. Además de su paso por el Casa Caravati, la artista representó a Catamarca en certámenes de prestigio como el Salón 52° Nacional de las Artes Visuales de Tandil y el Salón XXXI de Pintura de General Pico, en La Pampa.

Con esta nueva exposición, Luisina Castillo reafirma que el arte local no solo tiene voz propia, sino que es capaz de dialogar con problemáticas universales desde la autenticidad del interior argentino.