La hijita de Barby Silenzi se tiñó el pelo como la hija de El Polaco y las dos mostraron su cambio de look

Las dos nenas se muestran muy unidas, y ahora decidieron tener el mismo look en su cabello. Por eso, Elena se tinó igual que la hija de El Polaco.

Barby Silenzi y El Polaco viven su mejor momento, y esperan la llega de su primera hija en común, Abril. Luego de idas y vueltas, ambos decidieron apostar a su amor y ahora integran una amorosa familia ensamblada.

Mediante las redes sociales, Barby Silenzi y El Polaco muestran como la hija de ella, Elena, y las dos hijas de él Sol y Alma comparten mucho tiempo juntas, y se llevan muy bien, lo que hace que haya un gran amor entre ellas.

Elena y Alma comparten casi la misma edad por lo que ellas se hicieron muy amigas, y sus padres ayudan a que esa relación sea buena. Valeria Aquino y Barby Silenzi pudieron sobrellevar los malos entendidos que tuvieron, y ahora piensan en sus hijas.

Y fue la mamá de Alma quien compartió en las redes sociales el cambio de look que le hizo a las dos nenas en medio de la cuarentena: Hoy hicimos cambio de look para Almita y Elena. (Aclaró que tuve la autorización de Barby para Elena. 🙏🤍) Esta tintura se va con los lavados. Y no tiene amoníacos”, escribió junto a una serie de fotos.

“Alma hace tiempo quería violeta. Y ya que estamos en cuarentena aprovechamos para jugar juntas y cambiar de color. La compañía es el mejor remedio. Y el amor es la cura. Las amo”, terminó diciendo la ex pareja de El Polaco, quien demostró todo su amor también para la hija de Silenzi.

