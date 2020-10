Música

La hija de Noel Gallagher, Anaïs, se mostró bien lejos de los comentarios de su papá sobre el coronavirus y reveló que “nunca no se puso una máscara”.

El ex guitarrista de Oasis provocó algo de polémica hace unos días, cuando explicó que se niega a usar máscaras faciales cuando sale de compras. Dijo: “Elijo no usar y si contraigo el virus, me lo contagia a mí, no a nadie más”.

Respondiendo a los comentarios de su padre en una nueva entrevista con Metro.co.uk, Anais dijo: “Entiendo de dónde viene él, pero soy menos compleja que él. En general, soy menos revolucionaria que mi padre. Nunca no usé una máscara.

“Creo que mi generación es bastante indulgente y eso no es necesariamente algo bueno. Hacemos demasiado lo que nos dicen, venimos de la era de las noticias falsas y Facebook nos dice cuáles son las noticias “.

Ella continuó: “También tenemos mucho miedo de ser cancelados. Es muy peligroso ponerse de pie y ser tu propia persona en mi generación. Si vas en contra de la corriente, te pueden cortar por completo “.

