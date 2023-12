Música

Con solo 10 años, North hará su debut como rapera en el nuevo álbum «Vultures» de su padre.

El disco, que es un proyecto de colaboración con Ty Dolla $ign, fue adelantado por los dos raperos en una fiesta privada en Miami, Florida en la noche del pasado martes. Al parecer estrenaron 10 temas del nuevo disco.

Una serie de artistas invitados que contribuyeron a ‘Vultures’ – incluyendo Chris Brown, Offset y Kodak Black – también asistieron al evento, al igual que la hija de 10 años de Kanye, North West.

Durante la fiesta, North subió al escenario para hacer playback con un verso que grabó para la canción “Vultures”, donde rapeó :“It’s your bestie, Miss, Miss Westie / Don’t try to test me / It’s gonna get messy / It’s gonna get messy / Just, just bless me,” …

North West’s rap debut is here! 🔥 The icon in the making previewed her verse on Kanye West and Ty Dolla $ign’s new ‘Vultures’ album in Miami. “It’s gonna get messy, just just bless me bless me/It’s your bestie, miss miss Westie” 🗣️ pic.twitter.com/tUEm7bvsgO — Okayplayer (@okayplayer) December 12, 2023

Además, se cree que el álbum contendrá un sample de James Blake y una colaboración con Nicki Minaj llamada ‘New Body’. Otros títulos de canciones son “Back To Me”, “Beg Forgiveness”, “Drunk” y “Gun To My Head”.

‘Vultures’ esta a la venta desde hoy 15 de diciembre.