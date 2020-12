Música

Lily Cornell Silver, la hija mayor del fallecido líder de Soundgarden, Chris Cornell, hizo su primera actuación pública durante la ceremonia de los premios MoPOP Founders Award de este martes. Hizo un cover de “Black Gives Way to Blue” de Alice in Chains en homenaje a la banda.

El evento de transmisión vio a numerosas estrellas del grunge y el rock alternativo haciendo covers de canciones de Alice in Chains. Los miembros de Soundgarden participaron, y uno de los aspectos más destacados de la noche fue cuando Lily, cuya madre es la manager de Alice in Chains, Susan Silver, tocó una conmovedora versión en piano de “Black Gives Way to Blue”.

Al igual que su papá, Lily tiene una fuerte voz para cantar, elevando el contenido emocional de una canción que ya es desgarradora. Esperamos que esta sea la primera de muchas actuaciones de la joven de 20 años.

“Muy honrada y emocionada de ser parte de los Premios Fundadores de este año en honor a Alice in Chains y en beneficio del Museo de Cultura Pop”, dijo Lily en un comunicado oficial. “Estos chicos son, y siempre han sido, mi familia, y me siento muy afortunado de honrarlos junto a tantos artistas increíbles. Estoy cantando una canción que es muy significativa para mí “.

Mirá la versión de Lily Cornell Silver de “Black Gives Way to Blue” a continuación (indicada unos momentos antes de su actuación en la marca 1:43:20).