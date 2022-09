AFIRMACIÓN DEL VICEGOBERNADOR

Rubén Dusso reveló que se hizo un sondeo de opinión donde 7 de cada 10 personas no desea ir a las urnas cuatro veces al año.

El camino hacia un año netamente electoral como el 2023 tiene en su recorrido el relevamiento de la opinión pública.

El vicegobernador Rubén Dusso reveló que se hizo un estudio cualitativo , cuyo resultado arrojó que 7 de cada 10 personas no ven como positivo ir a votar cuatro veces en un año, posibilidad que se abre si Catamarca desdobla los comicios locales de las elecciones nacionales.

En medio del trayecto se abre la incógnita sobre qué sucederá con las PASO en la provincia, debate que “hay que terminar de resolver”. Por lo pronto, la segunda autoridad de la provincia contempló que “hoy la gente tiene un cansancio de que se las someta a dos o tres elecciones”. En diálogo con Radiomanías, el presidente natural del Senado dio su visión para con diferentes tópicos en agenda. Entre ellos, el reclamo por mejoras salariales en salud y educación, las PASO, el préstamo del avión sanitario a Nación cuestionado por el radical Francisco Monti y los indicadores de crecimiento del empleo privado, cifras que relativizó el opositor Rubén Manzi.

Precisamente sobre las Primarias, Dusso comentó que “se está en etapa de concertar qué es lo que corresponde que se haga, no se va a cerrar nada que no le convenga a la democracia”. Recordó que estuvo con el gobernador Raúl Jalil cuando éste se reunió con representantes de la oposición. “Quedaron en que se van a volver a reunir para tratar el tema concreto, si hay o no, si se suspende o no, a mediados de octubre” reseñó el vicegobernador para acotar que la oposición “tiene que resolver internamente, tratando con su gente, si es parte de lo que quiere que sea o no sea“.

“Si no tienen que celebrarse las PASO habrá que ver por qué no, pero eso es algo no está definido” aseveró Dusso. En esta línea, comentó que hubo dialogo con los intendentes “y a todos les cuesta la elección, había muchos intendentes que decían que no y había un par que decían que si”. “Entonces hay que lograr los consensos, si es el no o el sí, pero también prestando atención a los momentos” agregó.

Sobre este eje, indicó que “hoy la gente tiene un cansancio de que se la someta a dos o tres elecciones” en referencia a que en el 2023 se elige presidente y gobernador entre otros cargos, con lo cual “van a ser prácticamente cuatro elecciones si van desdobladas”. Es decir, serían dos veces PASO y dos veces elecciones generales. Con ello, reveló que “hace poquito hicimos una (encuesta) cualitativa y casi el 70 por ciento de la gente no quería saber nada de eso, entonces, cómo se reemplaza (las elecciones Primarias), es parte de la discusión que hay que terminar de resolver”.

Por otra parte, el Vicegobernador se refirió al préstamo del avión sanitario para que presuntamente se traslade a la primera dama Fabiola Yañez a Ushuaia, tema que llevó el diputado nacional Monti al Congreso. Dusso aclaró que personalmente no le constaba “que se haya prestado el avión para que viaje la primera dama”. No obstante, señaló: “Si él (Monti) tiene la información, no estoy de acuerdo con que se haya prestado el avión para ese fin”.

En tanto, el vicegobernador le respondió al opositor Manzi por sus cuestionamientos a los indicadores de generación de empleo privado. “Hay que preguntarle al Diputado si conoce el formulario F931 que es por el cual se denuncia a los empleados que tiene una empresa” dijo con cierta ironía para remarcar que “no son datos que fabriquemos en Catamarca, pasan por los aportes que se hacen de los empleados, los valores que se obtienen de la actividad privada”.

Fuente: El Chasqui Digital