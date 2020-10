4 octubre, 2020 12:45

Darío Barassi compartió una tierna foto de su infancia en la que se esconde una revelación de su personalidad y su relación con el deporte.

A través de las redes, Darío Barassi compartió una imagen de cuando era niño en la que participó de un torneo de basquet. Pero esa foto oculta una historia más profunda sobre su relación con la comida y el deporte.

“Mi vieja quería que Si o si hiciéramos un deporte. Como mi viejo amaba el basquet a ella le pareció una buena idea que siguiéramos sus gustos y honrarlo de esa manera. Ahora mira mi cara. Tengo menos de ginobili que de Hernan drago. Todo bien con los gustos de mi padre, pero no era lo mio”, comenzó Darío Barassi.

“Este fue un viaje a Córdoba, con el club, para jugar un interprovincial en donde teníamos buenas chances de ganar.. Y a mi q carajo me importaba?!??”, continuo.

“Ahora bien, miren mi mano derecha. Claramente es acá el momento en donde yo decido entregarme al azúcar para superar el odio q me generaba que me forzarán a salir de mi sillón amarillo viendo the big Channel p ir a Cba a hablar de pases, camisetas, escoltas, ganchos,vuelcos y demases”, reveló Darío Barassi.

“A destacar. Cara de orto pero fachero facherito. Esas gambas siempre fueron una belleza. El alfajor es de ddl y con esa costra blanca q se hacía polvito, hoy si voy a un kiosco elijo el mismo. Mi remera tiene un oso parecido a mi, ego desde el día uno”, sumó a la historia.

“Misma esencia conserva ese gordo enojado xq lo obligan a correr. Y eso me hace sentir q soy un tipo equilibrado y coherente a lo largo de los años. Le agradezco a la veja, ya que hoy x hoy aunque no lo creas tengo cultura del deporte y me gusta haberme acercado un poco al viejo a través de sus pasiones…. Aparte los alfajores cordobeses, q delicia!”, finalizó el actor.

