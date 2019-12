20 diciembre, 2019 15:14

Mónica Farro quiso recibir el 2020 con un look bastante atrevido, pero las redes sociales no dejan pasar una y la compararon con Celeste Cid.

Mónica Farro y Celeste Cid

A punto de comenzar una nueva temporada de teatro en Mar del Plata, Mónica Farro paso por la peluquería y eligió un corte de pelo bastante osado. Para sorpresa de pocos, las redes sociales reaccionaron a este cambio y la compararon con varias figuras del mundo del espectáculo.

El primer nombre que sonaba era el de la periodista Mónica Gutiérrez, pero luego de que Mónica Farro postee una foto de ella a los 17 años mostrando que ya había utilizado este look, la comparación giro hacia otro nombre: Celeste Cid.

Mónica Farro y su nuevo look

“Año 1993. Ufff, hace mucho años atrás. Ja, ja. Yo era así ja, ja, ja con 17 años, casándome con el papá de mi hijo Diego. ¡Recuerdos hermosos y parte de mi vida y pasado!”, escribió Mónica Farro junto a la imagen de su casamiento con Enrique Ferraro, pareja con la que estuvo 15 años.

Mónica Farro en su casamiento

A simple vista, de perfil, con el pelo corto y morocho, se puede confundir a Mónica Farro con Celeste Cid. Actualmente, a 26 años de lo sucedido en la imagen, la vedette volvió al corto pero con un color distinto: “Estoy feliz, me encanta cómo me quedó”, dijo la protagonista del look.

Cuando mostró por primera vez su nuevo estilo escribió en sus redes: “Gran cambio de look✂️ nueva temporada nuevo corte, renovada para recibir el 2020”. Su actual pareja rápidamente le contestó: “¡¡Orgulloso de la mujer con la que me casé!! Y más enamorado que nunca. Gordita”. “Gracias mi vida por soportarme siempre”, fue la respuesta de Farro.

