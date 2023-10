Ayer, en la Casa de la Cultura, se realizó la presentación de la Feria Emprender

edición especial Día de la Madre, organizado por la Secretaría de Inclusión y

Economía Popular perteneciente al ministerio de Desarrollo Social. La misma

tendrá lugar hoy y mañana a partir de las 17.00 en la plaza de La Alameda.

En la oportunidad, se informó que se contará con más de 120 emprendimientos

productivos y la participación de artistas locales.

Además, se destacó el trabajo que vienen realizando a diario con los

emprendedores desde el Ministerio y las diferentes herramientas que se brindan

en apoyo a sus emprendimientos.

Estuvieron presentes en la conferencia, la Coordinadora de Programas Sociales,

Luna Villafañe junto a las emprendedoras, Mónica Leda, carpintería; Cecilia

Olmos, gastronomía; Paola Pizano, tejido y amigurumi; Lorena Vega,

marroquinería y Fabiana Navarro cantante y locutora de la feria.

Al respecto, Luna Villafañe comentó que “estamos muy contentos desde el

ministerio de Desarrollo Social con esta nueva edición de la Feria Emprender,

estoy a cargo de la coordinación de los programas sociales. Estas ferias son

espacios de participación comunitaria donde emprendedores de toda la provincia,

sobre todo de la Capital, difunden y visibilizan los productos que día a día realizan

en sus domicilios, ellos trabajan cien por ciento de forma artesanal”.

“Hay emprendedores que nos acompañan desde hace mucho tiempo, en esta

oportunidad nos acompañan cuatro emprendedoras que iniciaron con nosotros en

el Portal del Emprendedor”, afirmó.

Asimismo, dijo que “de este modo, queríamos invitarlos a la Feria Emprender que

se realizará viernes y sábado a partir de las 17 horas en donde van a poder

disfrutar de distintos shows, mucho entretenimiento”.

“Hasta ahora son 120 emprendedores que se van a sumar a nuestra feria y que

mes a mes esta feria se fue realizando de manera fantástica y siempre muy

convocante, siempre tenemos mensajes de emprendedores que quieren sumarse.

Creo que las familias y el consumidor se han dado cuenta que no hay como ir a

una feria y elegir el producto”, señaló.

En esa línea, Villafañe agregó que “entonces estos espacios para quienes no

tienen un lugar fijo como un local comercial significa mucho y esta feria además

tiene el plus de que cuenta con espectáculos donde participan a diario academias

de baile, artistas independientes de todos los rubros que también son

emprendedores”.

“La planificación de las ferias emprender desde el ministerio de Desarrollo Social

consta de una etapa de inscripción en la que el emprendedor a través de un link de

inscripción da la información principal de su emprendimiento, adjunta fotos y

nosotros nos comunicamos con él. Si sigue los parámetros que nosotros tenemos

para incluir a los emprendedores entra a participar de la siguiente feria”, aseguró.

Por otra parte, todas las emprendedoras presentes comentaron como fueron sus

comienzos y cómo la feria les ayudó a mostrar sus productos para que el

emprendimiento de a poco fuera creciendo con el apoyo del ministerio de

Desarrollo Social.