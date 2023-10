En la segunda audiencia de conciliación obligatoria entre el Sindicato de Obreros y

Empleados Municipales (SOEM) y la comuna capitalina que se desarrolló en la

Dirección Provincial de Inspección Laboral (DPIL), las partes no llegaron a un

acuerdo, pese a que hubo un nuevo ofrecimiento desde la patronal.

La nueva reunión conciliatoria sentó, por una parte, al SOEM encabezado por el

secretario general Luis Álamo y por otra parte al municipio representado, en esta

oportunidad, por el secretario de Gobierno capitalino, Fernando Monguillot.

Consultado sobre la propuesta realizada desde la comuna, el funcionario dijo que

“la propuesta nuestra era de un 25% en un solo pago, lo cual daba que el

trabajador de categoría 1 pasaba a un inicial de 250 mil pesos mensuales”, pero

que esto fue “desestimado”.

Sobre el pedido del 50% por parte del gremio, el funcionario municipal dijo que “es

imposible”, fundamentando que “por una sana administración es imposible dar ese

50% que vendría a componer un aumento anual del 200%”. Asimismo, consideró

que desde la comuna hubo “muchas propuestas”, lo cual demuestra un

acercamiento desde la comuna.

“Entendemos los pedidos de los trabajadores, los pedidos legítimos, pero también

nos valemos de la cifra de la inflación a la hora de configurar los acuerdos

salariales”, sostuvo.

Cabe mencionar que la próxima reunión será el día miércoles.

Desde el SOEM

Sobre la oferta presentada por la patronal, Álamo dijo que no llegaron a ningún

acuerdo, dado que hubo una oferta desde el Ejecutivo Municipal, pero que la

misma no “satisface” las necesidades de los empleados.

“Lamentablemente no hubo una buena oferta para los municipales”, dijo, para

luego destacar que siguen solicitando un 50% de incremento, aunque se mostró

dispuesto a “flexibilizar” el pedido, pero “a base de una buena oferta”.

En otro tramo dijo que siguen en asamblea permanente y de no haber una buena

propuesta, “retomaremos las medidas de fuerza”.