La familia de Brenda Micaela Gordillo, la joven víctima del femicidio por el cual fue

condenado Naim Vera Menem, se manifestó muy dolida por la información que da

cuenta de los privilegios que el condenado vive como “prisionero VIP”, datos que

trascendieron en publicaciones locales este fin de semana.

La madre de la joven, María Isabel Espeche, elevó una carta al ministro de

Seguridad, Gustavo Aguirre, solicitando, entre otros puntos, que se le permita

ingresar al Servicio Penitenciario, para verificar las condiciones en que el condenado

se encuentra alojado.

A su vez, ayer, la defensa de Vera Menem interpuso el recurso de casación al fallo

condenatorio emitido por el tribunal de la Cámara Penal N°1,lo que deberá resolver

la Corte de Justicia próximamente.

Pedido

En la misiva que la madre de la joven asesinada solicita corroborar la manera en que

el joven se encuentra prisionero, aduce que siente “una profunda preocupación y

malestar que la suscripta, mi familia y el colectivo ciudadano que nos acompaña

sentimos ante la información publicada (…) que dan cuenta del tratamiento

privilegiado que el Servicio Penitenciario Provincial le estaría dispensando al femicida

(ya juzgado y condenado a prisión perpetua) Naim Vera Menem. Si bien la sentencia

condenatoria aún no está firme, las comodidades que el establecimiento otorga al

femicida, en el caso de ser estas verdaderas, exceden las que legalmente

corresponden a un criminal condenado a prisión perpetua por uno de los delitos más

graves reprimidos en la legislación argentina, máxime cuando no gozan de este trato

privilegiado otras personas detenidas en el penal por delitos menores”.

“Ante ello (…) solicito que me conceda con carácter muy urgente una audiencia a fin

de informarme sobre el real estado de la situación referida”.

En la carta, le da intervención en la constatación de esta situación al procurador del

Ministerio Público Fiscal, la secretaría de la Mujer, el delegado de INADI, el delegado

del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.

Femicidio y condena

El joven fue juzgado en mayo pasado y el Tribunal de la Cámara Penal N°1 lo

condenó a la prisión perpetua por el delito “homicidio doblemente agravado, por

mediar relación de pareja y por violencia de género (femicidio)”.

En el caso de quedar firme la sentencia con estos agravantes, el femicida pasará 50

años en la cárcel, de acuerdo a lo previsto por la ley.

Los hechos ocurrieron el 20 de marzo pasado en la calle Ayacucho Norte de la

ciudad Capital, donde los jóvenes, que mantenían una relación sentimental, se

reunieron.

Tras una discusión, Vera asfixió a la joven y quemó sus restos en una parrilla para

luego arrojarlos a la basura.

