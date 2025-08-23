PARTICIPARON DISEÑADORES Y CREATIVOS DE DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS

La Fábrica de Alfombras de Catamarca, dependiente de la Dirección Provincial de Artesanías del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, llevó a cabo la selección de los diseños ganadores de la primera convocatoria nacional de “Diseño Textil Catamarqueño”, iniciativa destinada a enriquecer el arte textil provincial y ampliar los diseños de alfombras y tapices que se producen en esta reconocida institución.

La selección del jurado se concretó este jueves 21 de agosto y los proyectos ganadores son:

1. “Colores de montaña”, de Iara Fernández (Tucumán)

2. “Estampilla de la Virgen”, de Evelina García Merlo (Tucumán)

3. Tapiz de concepto floral, de Flora Gómez (La Rioja)

4. “Fondo negro” de Sofía Protsch (Capital Federal)

5. “Grises” de María Inés Vera Barros (Catamarca)

Cada una de las propuestas seleccionadas se destacó por su originalidad, fuerza conceptual y viabilidad de producción, dentro de los parámetros valorados para la producción de tapices alfombras.

El jurado estuvo conformado por la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín; el director de Artesanías, Diseño y Fábrica de Alfombras, Gonzalo Cancino; Ayelén Acosta, gerenta de la Fábrica de Alfombras; el director de Desarrollo Cultural, Luis Castro; Claudia Galíndez, Jefa del Departamento de la Fábrica y Esteban Cassinotti, diseñador industrial.

Durante la evaluación se consideraron las tramas, los colores y los conceptos de cada diseño, siguiendo los criterios de creatividad, originalidad, representatividad de la identidad catamarqueña, viabilidad técnica, armonía cromática e innovación en el diseño textil.

Tras un proceso de selección minucioso, fueron elegidos los cinco diseños ganadores que próximamente serán producidos por la fábrica, algunos como alfombras y otros como tapices, y que además formarán parte del catálogo público de la institución. De este modo, los nombres de los diseñadores quedarán registrados en las etiquetas de los productos que se realicen a partir de sus diseños.

Gran participación

Se postularon alrededor de 60 creativos y se recibieron finalmente 20 diseños, provenientes de distintas provincias como Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Misiones, La Rioja y Catamarca, reflejando la diversidad y el alcance de la convocatoria.

Gonzalo Cancino, director de Artesanías, manifestó: “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los participantes, quienes con su talento y compromiso hicieron posible esta valiosa experiencia, aportando miradas innovadoras y fortaleciendo la identidad textil catamarqueña.”

De igual manera Ayelén Acosta, gerenta de la Fábrica de Alfombras resaltó: “Estamos muy contentos con la cantidad de diseños que llegaron de todo el país. Ese talento nos inspira y nos anima a seguir mostrando al mundo la identidad textil catamarqueña. Nuestra Fábrica abre sus puertas para sumar, compartir y llegar cada vez más lejos.”

Sobre la Fábrica de Alfombras de Catamarca

La Fábrica de Alfombras de Catamarca es una institución pionera y reconocida nacional e internacionalmente por su trayectoria y por preservar, sostener y optimizar la técnica de tejido con nudo smirna, que se elabora nudo por nudo sobre una urdimbre de hilo de algodón.

Originalmente fundada en 1954 por un inmigrante iraní en Andalgalá, la Fábrica pasó a los pocos años a manos del Estado Provincial y se trasladó a la capital provincial. Desde entonces ha sido un destacado patrimonio cultural y un relevante atractivo turístico.

Actualmente funciona en el Predio Ferial Catamarca y depende de la Dirección de Artesanías de la Provincia. La fábrica comercializa sus producciones, con un stock y diseños propios y a partir de pedidos personalizados de los clientes.