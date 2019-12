16 diciembre, 2019 17:50

Viviana Benítez, la ex niñera de Pampita, volvió a hablar y esta vez dio detalles de la relación que tienen la modelo y Roberto García Moritán.

La ex niñera de Pampita dio detalles de la relación con García Moritán: “Caro siempre decía que no la respetaba”

La ex niñera de Pampita acusó a la modelo de maltrato psicológico, amenazas y hostigamiento, que la llevaron incluso a perder dos embarazos. Luego de esto, la denunció en la Justicia y, antes de presentarse en Tribunales, dialogó el domingo con El Run Run del Espectáculo donde dio detalles de lo sucedido con la mujer de 41 años.

Verónica Benítez, la ex niñera de Bautista, Beltrán y Benicio reveló cómo es la intimidad de la relación entre la modelo y Rodrigo García Moritán. Primero indicó que la mujer “tenía malos tratos con todos en general: pareja y nosotros que estábamos ahí…”.

Luego de esto, le preguntaron sobre la relación con su actual marido. “Todo el vecindario escuchaba las discusiones. Era un escándalo cada vez que discutían”, afirmó la ex niñera. Entonces agregó: “Caro siempre decía que no la respetaba, que no la valoraba, que no la acompañaba como pareja”.

Por otro lado, señaló que decidió ratificar las denuncias contra Pampita en la Justicia. También indicó que va a presentar las pruebas que tiene contra la jurado del Bailando: “Hay fotos, chats, y videos pero después de que esté la denuncia hecha los vamos a mostrar”.

El abogado de la ex niñera manifestó que “las pruebas son importantes” para favorecer a Verónica Benítez y desestimó los chats que Pampita publicó en las redes contra la mujer: “Rechazamos categóricamente la viralización de esos chats que no son actuales, los mismos carecen de fecha cierta”.

Pampita y Veónica Benítez en la boda

La ex niñera reconoció ante la prensa que “quería muchísimo a Caro y a todos los chicos” pero las acusaciones de robo de la modelo contra ella que recibió a lo largo de estos cinco años “fueron muchas y muy dolorosas”. Finalmente dijo que otra empleada de Pampita no fue a la boda y “le dijo un montón de cosas: ‘no puede ser que no vayas porque la gente va a pensar que tengo una mala relación, no me podés hacer esto’”.

