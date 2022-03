En la linda tarde del sábado, se complemento la 15ta. Fecha del torneo Dr. Maximiliano Brumec que hace disputar la Liga de Veteranos de Catamarca.

En la triple jornada que se disputó en la localidad de Miraflores, dio inicio con un ajustado triunfo de Maderera sobre Dep. Juv.de la Falda en Cat. Única por 2 a 1. En un parejo y entretenido partido los hombre del aserradero lograron un importante triunfo con una pelota parada donde Diego Carrizo la puso donde n llegan los arqueros, los faldeños tuvieron oportunidad de empatar el encuentro pero el arquero de los locales no les permitió.

En la continuidad de la jornada llego el plato fuerte de la tarde, los locales La Estación derrotaron por 2 a 0 al fuerte equipo del Banco Catamarca, partidazo desde el minuto cero.

Los dirigidos por Fabián ”Ricura” Pereyra, salieron decididos a quedarse con los 3 puntos, en las primeras acciones por derecha le queda una bola a Carlitos Videla que con un certero derechazo la clava en ángulo inferior derecho y a pesar del esfuerzo del arquero la pelota sacude lo piolines y pone a los locales 1 a 0. Los bancarios no claudicaron nunca y con el buen manejo de Silverizo por derecha comenzó a llegar seguido al área local.

El equipo capayense bien parado y solido dese el fondo, con un Puro Vega y Beto Palacios una muralla, el medio juego comandado por Carlitos Ojeda y la zurda mágica de Marcelo Quiroga hacían jugar al equipo metiendo a los peligrosos puntas de los miraflorense. En la segunda parte llego el gol de su número 9 que digo gol, golazo y partido liquidado.

En cancha de 9 de julio no se sacaron ventajas los locales que chocaron con el Circulo Médico en Máster. Los dirigidos por Tatín Molina ya dos fecha que le cuesta conseguir armar el equipo por muchos lesionados y otros que no van. En un partido discreto y con pasajes de buen futbol los de la Carrera tuvieron varias posibilidades de desnivelar las acciones, no tuvieron finos para definir y perdieron varias oportunidades. Por su parte los locales en los primeros 5 minutos se presento una más clara que el agua al Pelado Ríos que le pego con el talón de Aquiles solo frente Orellana y la tiro a fuera, se escucho en la parcialidad “Para que te traje Pelauuuu” y sobre el final su hombre punta y peligro Morales estrello un derechazo en el larguero de fuera el área que merecía ser gol. De esta forma se repartieron los puntos y se fueron conformes los dos equipos.

Puntos altos y para destaca de los locales, la solides de Oscar Tapia, su organizador el 10 y sus puntas Morales y Ríos. El los galenos la seguridad que brinda su portero René Orellana, en la última línea Naudy y el Tuco bien secundados por sus marcadores de punta, párrafo aparte para el tapadito de Tatin que reemplazo a bueno de “Chuculo Luna” literalmente lo borro y deberá morder banco la próxima. En el medio juego la contención de Luis Godoy y Cacho, el Pato en la distribución, arriba Arturo y el Chingolo los puntas estuvieron con la pólvora mojada.

Fuente: El Chasqui Digital