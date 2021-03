Hay confusión y temor en algunos docentes del Colegio Nacional “Dr. Fidel

Mardoqueo Castro” de la Capital. El viernes 5 de marzo, la vicedirectora a cargo de la

institución, Amanda Leila Sosa, les habría comunicado a los educadores que el

colegio se ve imposibilitado para cumplir con el inicio de las clases presenciales

debido a los daños en aulas, techos y corredores que causó el temporal del 1 de

marzo.

En el texto, Sosa habría mencionado que por este motivo las clases debían iniciar de

manera no presencial. Es decir, con el sistema virtual y “sumando todos los medios

para garantizar aprendizajes significativos a nuestros alumnos”.

Sin embargo, a los educadores les llamó la atención otro pedido de Sosa: que asistan

al colegio, según aseguró una docente a El Esquiú.com. Esta trabajadora de la

educación explicó a este medio que “ahora, es el temor ese de que nos convocan.

Hay un comunicado que informa la situación de la escuela y dice que no está en

condiciones ni para el alumnado ni para el personal.

Están convocando a trabajar tres veces a la semana (lunes, miércoles y viernes) y no

hay nada escrito, no hay un responsable directo de quién se va a hacer cargo del

personal. Creo que una cosa es la pandemia, sabemos los cuidados, el horario que

uno trabaja, las resoluciones, los decretos. Ahora, con esto, ¿quién se hace

responsable que a nosotros nos pase algo? Que nos agarre la corriente, se nos caiga

un durlock. Hubo desprendimiento de techo. Y estaremos trabajando a puertas

cerradas, nadie sabe que estamos adentro de la escuela”.

La docente, que prefirió resguardar su identidad, resaltó que “hay un audio donde ella

(por Sosa) la semana pasada nos dice que no se puede ir a la escuela, que corremos

peligro, que no se puede trabajar. Y nos convocaron para ir el lunes (de esta semana)

a recabar la información que nosotros necesitemos para trabajar desde la virtualidad

y listo. Y resulta que ese mismo día nos termina diciendo que tenemos que ir a

trabajar lunes, miércoles y viernes de 8.00 a 12.00. Entonces, ¿quién es el

responsable de que nosotros estemos ahí? De última, si vamos a trabajar, hagamos

las cosas como corresponde: inscribamos a los chicos que han quedado sin

inscribirse, entreguemos los analíticos que han quedado solicitados. Si vamos a estar

trabajando, trabajemos bien entonces. Si no están las condiciones para que las

actividades empiecen, ¿por qué un personal trabaja a las escondidas, a puertas

cerradas?”.

La educadora mencionó que por el temporal de la semana anterior “terminó entrando

agua por todos lados al colegio. Ni siquiera el salón de múltiples usos se puede

utilizar, ni siquiera ese lugar está en condiciones para que el personal trabaje”. En el

comunicado, Sosa habría expresado que la dirección de Infraestructura Escolar,

conjuntamente con Obras Públicas, “ya han tomado conocimiento de los daños

causados por lluvia y hasta tanto se comiencen con las obras de reconstrucción del

edificio escolar, deberemos desarrollar nuestro trabajo del modo ya mencionado (no

presencial)”. En este sentido, la docente agregó que “es como que están yendo

recién a ver los presupuestos, cuánto van a gastar, cuánto van a necesitar”, pero dijo

que, según Sosa, todavía no hay “nadie” a cargo de las refacciones que se deben

hacer en el colegio.

