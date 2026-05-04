El Programa Municipal de Inglés (PMI) continúa su expansión en la Escuela Municipal Gustavo Gabriel Levene, donde la institución concretó una nueva entrega de libros de la Editorial Cambridge. Esta iniciativa beneficia directamente a estudiantes de 5° y 6° año del nivel primario, así como a los alumnos de 1° año del nivel secundario, dotándolos de recursos didácticos de primer nivel.

Estos ejemplares están especialmente diseñados para la práctica de exámenes internacionales y funcionan como un soporte fundamental para la preparación académica de los niños y jóvenes durante todo el ciclo lectivo.

Esta acción forma parte de una política pública sostenida y progresiva que busca potenciar las capacidades de los estudiantes locales. A través de la integración de herramientas pedagógicas de alcance global, el municipio a la cabeza del intendente Gustavo Saadi sostiene su apoyo y su compromiso con la excelencia educativa y la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento de lenguas extranjeras.