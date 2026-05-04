La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de los octavos de final del Torneo Apertura 2026 y Rosario Central ya conoce cuándo saldrá a la cancha: será el domingo frente a Independiente, en un cruce clave para seguir en carrera.

El Canalla formará parte de la jornada dominical junto a otros partidos destacados como Estudiantes de La Plata vs Racing Club, Vélez Sarsfield frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y River Plate ante San Lorenzo. Desde la organización aclararon que los cruces podrían ajustarse según resultados previos.

Por su parte, la acción comenzará el sábado con los encuentros entre Instituto de Córdoba y Unión de Santa Fe (sujeto a modificaciones), Talleres de Córdoba frente a Belgrano, Argentinos Juniors contra Lanús y Boca Juniors ante Huracán.

Todos los partidos de esta instancia tendrán horarios a confirmar.

En cuanto al desarrollo del torneo, se estableció que los equipos que ganen sus compromisos el sábado jugarán los cuartos de final el martes, mientras que los vencedores del domingo —como podría ser Central— lo harán el miércoles.

Las semifinales están previstas para el sábado 16 o domingo 17 de mayo, dependiendo del calendario de competencias internacionales, y la final se disputará el domingo 24 de mayo a las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.

De esta manera, Rosario Central ya tiene en agenda un duelo determinante ante Independiente, con la ilusión de avanzar en el torneo y meterse entre los ocho mejores del fútbol argentino.