Música

El evento anual, que rinde homenaje a los artistas británicos e irlandeses y que, en última instancia, corona el mejor álbum publicado en el Reino Unido, tendrá como fecha el próximo jueves 8 de septiembre y se celebrará en el Eventim Apollo de Hammersmith. La lista de 12 “Álbumes del Año” se anunciará el 28 de julio y la cobertura general del evento correrá a cargo del socio de difusión BBC Music.

El nuevo patrocinador del prestigioso premio es la mayor empresa de aplicaciones multimodales de Europa, FREE NOW, y los colaboradores habituales, Bowers Wilkins, seguirán proporcionando apoyo de sonido para el evento. Un reciente comunicado de la compañía dice : “ la super aplicación de movilidad número 1 de Europa, con la mayor oferta de vehículos para los consumidores del continente, es el nuevo patrocinador principal del Mercury Prize, un acuerdo negociado por big group. El patrocinio forma parte de un compromiso de varios años de FREE NOW para apoyar la música británica. Como parte de su compromiso continuo de apoyo a la música grabada en el Reino Unido, la renombrada marca británica de audio, Bowers Wilkins, seguirá siendo el socio oficial de audio del Mercury Prize. A la vanguardia de la creación musical durante más de 40 años, está en una posición única para ayudar al Mercury Prize a celebrar el formato de álbum y los logros creativos de los artistas preseleccionados. “

La ganadora del año pasado fue la artista de pop indie Arlo Parks, que obtuvo el galardón por su álbum de debut “Collapsed in Sunbeams”, y otros ganadores notables a lo largo de los 30 años de historia de la ceremonia son el grupo de rock Suede por su álbum de debut autotitulado en 1993 y los Arctic Monkeys por su álbum de 2006 “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not”.