Denuncia contra el intendente Gordillo

La diputada Adriana Díaz cargó contra algunos políticos “oportunistas” de la oposición que se sumaron a la polémica por la acusación de violencia de género contra el intendente Francisco Gordillo. “Debe saberse que no ponen la misma vara para todos. Cuando se pidió la intervención del municipio de Puerta de Corral Quemado, porque había un intendente radical condenado por abuso sexual, ellos se negaron y hoy se embanderan como si realmente les interesara combatir la violencia hacia las mujeres”, dijo.

Ante las voces opositoras que salieron a pedir intervención, sesiones especiales y justicia rápida tras conocerse la denuncia por violencia de género radicada contra Gordillo, la diputada Díaz señaló: “O ponemos la misma vara para todos o si no somos oportunistas”.

Así recordó que en 2020 tras la condena por abuso sexual del ex intendente de Corral Quemado, Enrique Aybar (UCR), el ex diputado provincial Daniel Lavatelli presentó un proyecto de ley para intervenir el municipio ya que Aybar pese a haber sido condenado no renunció a su cargo. “En aquel momento el proyecto no prosperaba porque la oposición se negó, decían que el oficialismo quería cooptar un municipio que les pertenecía a ellos y permitieron que un condenado por abuso a una niña siguiera en su funciones hasta que tomó licencia”.

Díaz, fue una de las legisladoras que se expresó respecto de los hechos de violencia denunciados contra Gordillo por su ex esposa y su propio hijo. “Esto no se trata de un caso privado, sobre todo por tratarse de un funcionario público, por lo tanto es político. Pero no podemos consentir que quienes sancionaron a mujeres de su propio partido por reclamar que no querían denunciados de abuso como candidatos, que fueron corregidos por la propia Cámara de Diputados por violentar o que consideraron que un acusado de abusar de una niña podía seguir ejerciendo su cargo, hoy vengan descaradamente a exigir medidas; han demostrado que no tienen interés por lo que realmente importa: erradicar la violencia hacia las mujeres”, concluyó.-