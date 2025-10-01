La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua para Naim Vera, declarado culpable del brutal femicidio de Brenda Micaela Gordillo (24), que conmocionó a la sociedad catamarqueña. El crimen ocurrió el 1 de marzo de 2020, cuando Vera, entonces de 20 años, citó a la joven en un dúplex que pertenecía a su abuela, ubicado frente a la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

Según la investigación, planeó asesinarla porque creía que estaba embarazada y ella se negaba a interrumpir el embarazo pese a su insistencia. La acusación detalló que incluso evaluó contratar un sicario y había comentado a amigos su intención de “quemarla”. Esa madrugada, Brenda llegó al lugar y fue asfixiada con una prenda de vestir. Luego, Vera incineró el cuerpo en una parrilla para hacer asados que estaba en el dúplex y lo desmembró. Lo cargó en la camioneta de su padre y lo enterró en la Ruta Provincial 4.

El 14 de mayo de 2021, Vera fue condenado a prisión perpetua, 50 años en la cárcel, sin beneficios como salidas transitorias, semilibertad, salida laboral o “dos por uno”. Por unanimidad, el Tribunal integrado por los jueces Fernando Esteban, Carlos Moreno y Mauricio Navarro Foressi, lo halló culpable de “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por femicidio”.

Ese fallo fue ratificado por la Corte de Justicia de Catamarca en marzo de 2022. Su defensa acudió en queja al máximo tribunal de la Nación, que finalmente declaró “inadmisible” la presentación con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

