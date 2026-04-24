Se busca brindar más tiempo a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias y acceder a las bonificaciones previstas para el ejercicio 2026.

La Agencia de Recaudación Catamarca prorrogó hasta el 22 de mayo el Pago Anual de los impuestos Automotor e Inmobiliario. Con esta medida, se busca brindar más tiempo a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias y acceder a las bonificaciones previstas para el ejercicio 2026, en el marco de una política que reconoce el buen cumplimiento y fortalece la cultura tributaria.

El anuncio fue realizado por el Director Ejecutivo de ARCAT, Ing. Pedro Monferrán, en el marco de una reunión mantenida esta semana con autoridades de la Federación Económica de Catamarca, FEC, encabezada por su Presidente, Marcelo Coll, en la que también se analizaron distintos aspectos económicos e impositivos de la provincia.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al esquema tributario y al desarrollo productivo. Como resultado, se acordó avanzar en la conformación de una mesa de trabajo conjunta y en el diseño de una agenda integral entre el sector público y el privado.

Monferrán destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado y señaló que “la idea es construir, junto a la Federación Económica de Catamarca, una agenda integral que contemple la cuestión impositiva, además del fortalecimiento del entramado productivo, la coordinación con los municipios y la generación de empleo. Buscamos avanzar en políticas que mejoren la competitividad, promuevan la inversión y den respuestas concretas a las necesidades de la provincia”.

Las partes coincidieron en la importancia de incorporar la mirada del sector empresarial y de las PYMES en la definición de políticas públicas. “Buscamos nutrir esta agenda con el análisis de las empresas para trabajar junto al Estado y construir soluciones en conjunto”, agregó el titular de ARCAT.

Coll destacó los resultados del diálogo y explicó que uno de los objetivos es avanzar en la organización del sistema tributario en su vínculo con los municipios. “Se está evaluando la posibilidad de unificar criterios en las tasas municipales, con ARCAT como organismo ordenador, para evitar situaciones de doble imposición”.