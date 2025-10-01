En un emotivo acto realizado en la Universidad Nacional de Catamarca, se entregaron los certificados a 126 artesanas y artesanos textiles que finalizaron la Diplomatura en Tejido en Telar, una propuesta académica que constituye un hito en la preservación y el fortalecimiento del saber textil ancestral en la provincia.

La diplomatura se dicta a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de la Provincia en articulación con la Universidad Nacional de Catamarca y la cooperación de UNESCO, Alwaleed Philanthropies y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La segunda cohorte, que recibió su certificación, estuvo integrada por tejedoras y tejedores de Antofagasta de la Sierra, Santa María, El Peñón y San José de Santa María, quienes forman parte de la Ruta del Telar. A lo largo de nueve módulos de formación abordaron contenidos vinculados al proceso productivo textil, desde la preparación de la materia prima, el hilado, el teñido y el tejido, hasta la presentación y comercialización de las piezas artesanales.

La primera cohorte egresó en 2024 y actualmente se encuentra en desarrollo la tercera cohorte, que se dicta en las comunidades originarias de Chistín, Laguna Blanca y Santa María, lo que da cuenta de la continuidad y consolidación del proyecto.

El acto contó con la participación de la la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; el rector de la UNCA, Oscar Arellano; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; la intendenta de Santa María, Érika Inga; junto a otras autoridades provinciales, municipales, y del claustro universitario.

La Diplomatura en Tejido en Telar se enmarca en el Proyecto Ruta del Telar, impulsado por el Gobierno de Catamarca y organismos internacionales, con el objetivo de preservar el patrimonio cultural inmaterial, fortalecer la identidad local y promover oportunidades de desarrollo local económico y social para las comunidades de la provincia.