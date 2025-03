El sector de la UCR catamarqueña se reunió para analizar el proceso interno de renovación de autoridades.

S.F.V. Catamarca – Autoridades y referentes del sector La Causa Argentina se reunieron con el objeto de analizar la situación en el marco del proceso interno que realiza la UCR. Emitieron un extenso documento titulado “Unidad sin exclusiones” y el siguiente comunicado que fija su posición.

“La Causa Argentina valora el esfuerzo de lograr una lista única en la UCR para evitar la confrontación interna en este año electoral. Sin embargo, debemos señalar que hemos sido marginados por el resto de las líneas de la UCR al no ser convocados al diálogo, ni a la integración de las listas provinciales para renovación de autoridades partidarias. Este comportamiento excluyente no es casual. Previamente, la Junta Electoral intentó invalidar nuestra participación mediante una resolución arbitraria que tuvimos que impugnar ante la Justicia, que, de manera categórica, declaró la nulidad de dicho acto, reconociendo la injusticia cometida en perjuicio de La Causa Argentina.

Aunque la lista única se presenta como un avance hacia la unidad, que anhelamos tanto como la mayoría de los afiliados radicales, consideramos ficticia la «unidad» obtenida con exclusión de un sector que viene participando activamente de la vida interna partidaria con propuestas para el fortalecimiento de la UCR.

Nuestras propuestas pueden no ser compartidas por el resto de los sectores partidarios, pero no serán silenciadas. Por eso seguiremos defendiendo nuestra visión de una UCR fortalecida a partir del respeto a sus principios y valores fundamentales para recuperar su identidad y que aporte a una renovación genuina de la política, evitando la concentración de cargos partidarios y electivos, ponga límite a las reelecciones y elimine las candidaturas testimoniales, cuestiones que han sido ignoradas por otros sectores y que, ante su actitud manifiesta para con el nuestro, los deja en evidencia sobre la orientación de sus acuerdos.

Instamos a las nuevas autoridades a que el acuerdo del cual surgen se convierta en un primer paso para una verdadera integración que ponga por delante el interés del partido por sobre los intereses individuales”.

La reunión contó con la presencia de Luis Alberto Díaz (presidente), Marcelo Vazquez, Héctor Cangi, Juan Francisco Moreno, Griselda Bazán, Oscar Figueroa, Manuel Melnik, Angel Amaya, Marcelino Ríos, Cristian Vincenti y Victor Quinteros.

DOCUMENTO ANEXO

Unidad sin exclusiones

Declaración de La Causa Argentina sobre el proceso de renovación de autoridades de la UCR Catamarca.

La Causa Argentina, en su firme compromiso con los principios y valores que sostienen nuestra participación en la vida partidaria, se ve en la obligación de manifestar su posición ante la situación de exclusión y segregación que hemos sufrido en el marco del proceso de renovación de autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR) de Catamarca.

En los últimos días, hemos sido marginados por las líneas internas de la UCR al no ser convocados al diálogo ni a la integración para la conformación de una lista única de renovación de autoridades partidarias provinciales. Este comportamiento excluyente no es casual. Previo a esta maniobra, la Junta Electoral intentó invalidar nuestra participación mediante una resolución arbitraria que tuvimos que impugnar ante la Justicia, que, de manera categórica, declaró la nulidad de dicho acto, reconociendo la injusticia cometida en perjuicio de La Causa Argentina.

El resto de las fuerzas internas ha pretendido presentar una “lista de unidad” que, en realidad, solo ha logrado conformar una lista única. Sin embargo, esta unidad es ficticia, pues ha sido conseguida con la deliberada segregación de nuestro sector.

Es importante dejar claro que La Causa Argentina comparte con la mayoría de los afiliados de la UCR el deseo de alcanzar la unidad partidaria. Esta es una aspiración que sostenemos como objetivo político de construir un partido más fuerte y cohesionado. Sin embargo, entendemos que la unidad debe basarse en el respeto mutuo, en la inclusión real de todas las voces, y en el diálogo genuino que nos permita avanzar juntos. Lamentablemente, este principio no ha sido respetado en la actual coyuntura, ya que se ha dado por válida una “unidad” construida sobre la base de la exclusión, sin siquiera darnos la oportunidad de dialogar o integrar nuestras propuestas.

El reclamo de La Causa Argentina no es en ningún caso un intento por generar división, ni restar valor al hecho de evitar una confrontación interna en un año electoral, sino una denuncia clara y firme contra el comportamiento de algunos referentes de los sectores que, al autodenominarse como los artífices de la unidad, han actuado de manera excluyente y antidemocrática. Han dejado de lado a un sector que no solo ha sido parte activa de la UCR, sino que también ha impulsado propuestas de fortalecimiento que ahora parecen ser ignoradas por quienes pretenden seguir utilizando al partido para repetirse en la oferta electoral con los mismos de siempre.

En ese sentido, La Causa Argentina ha venido promoviendo una serie de condicionantes esenciales para la recuperación de la UCR, entre otros: el respeto inquebrantable a los principios fundacionales del partido, la no concentración de cargos partidarios y públicos en una misma persona, la limitación de las reelecciones y la prohibición de las candidaturas testimoniales. Estos puntos, que representan el verdadero espíritu de renovación y de lucha por una política más genuina, han sido sistemáticamente evitados o rechazados, sin encontrar el apoyo decidido de los sectores que hoy conforman la supuesta “lista de unidad”.

Es por esto que la exclusión a La Causa Argentina ha de interpretarse como un rechazo a los principios que sostiene, de tal modo que la “unidad” del resto está forjada bajo otros intereses. Algunos de estos sectores buscan abiertamente alianzas con partidos que sostienen principios antagónicos a los de la UCR, mientras que otros, movidos por intereses personales, persiguen perpetuar una oferta electoral que no presenta ninguna renovación, pues los candidatos siguen siendo los mismos de siempre. Nuestra crítica ha sido firme en tal sentido, pero no encontramos la reacción favorable para evitar repetir errores del pasado. Por el contrario, advertimos resistencia, agravios y marginación. Es evidente que no hay espacio para una verdadera renovación, que es lo que la UCR necesita para recuperar su liderazgo político, por ello interpretamos que la “unidad” de estos sectores parece más movida por la suspensión de las PASO que por imponer una visión de fortalecimiento partidario.

Por todo lo expuesto, La Causa Argentina reitera su compromiso con la UCR, pero no a cualquier precio. Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por una transformación profunda del partido, en defensa de los valores democráticos y en la búsqueda de un proyecto que sea fiel a las necesidades de nuestra gente y a la historia de la UCR. Este proceso de exclusión no nos detendrá; al contrario, nos fortalecerá en nuestra convicción de que la renovación debe ser real, y no un simple maquillaje para perpetuar los mismos actores de siempre.

No aceptamos ni aceptaremos nunca la marginación ni la traición a los principios que nos han dado identidad. La Causa Argentina está y estará siempre al lado de la UCR, pero por convicción con sus principios, con transparencia y con un proyecto verdaderamente renovador.