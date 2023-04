Datos recabados por la Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo económico, denota el impacto sumamente positivo que tuvo la actividad turística en la ciudad durante el pasado fin de semana largo de Semana Santa. En efecto, tales datos indican que la ocupación hotelera fue del 68%, cifra que tiene una alta valoración teniendo en cuenta que el departamento Capital es el que posee la mayor disponibilidad de plazas turísticas en toda la provincia.

Para obtener tal porcentaje, se tomó como base la información provista inicialmente por la Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías, Restaurantes y afines, sumado a los datos relevados en los alojamientos que no son miembros de la mencionada Asociación, pero que están registrados oficialmente en la Provincia.

Por otra parte, se estima que durante el fin de semana largo ingresaron 5.300 turistas y 1.100 excursionistas a la capital catamarqueña con un movimiento turístico que implicó un impacto económico de $60.000.000. Sumado a ello, las estadísticas señalan que el pernocte promedio en San Fernando del Valle de Catamarca fue de 3 noches.

También, el informe remarca que los turistas que se alojaron en la capital prefirieron principalmente los alojamientos tres estrellas, dos estrellas, apart hotel, cabañas y alojamientos temporarios, lo cual permite analizar que un 70% está compuesto por familias y buscaron alternativas más económicas a la hora disfrutar de sus vacaciones, en un contexto inflacionario que afecta a todo el país.

También, desde el Laboratorio de Datos Económicos de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, se llevó adelante un relevamiento que incluyó una serie de encuestas a los turistas que visitaron la capital, arrojando como resultado que la mayoría de ellos provinieron de las ciudades de CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, seguido por las provincias vecinas de Tucumán y Santiago del Estero.

En cuanto a los motivos del viaje, un 50% destacó que llegó a nuestra ciudad para visitar a la Virgen del Valle con el objetivo de cumplir con una promesa o en agradecimiento. En tanto que un 26% comentó que arribó con la intención de reencontrarse con familiares/amigos, un 21% con motivo de recreación o turismo de paso con destino a otras localidades, y un escaso 3% lo hizo por razones laborales.

Sobre la conformación de los grupos de viaje, un 60% lo hizo junto a su familia, un 26% en pareja, con un menor porcentajes junto a amigas/os (11%) y de manera individual (3%). También, un 78% se mostró muy interesado en recorrer las diferentes propuestas de carácter religioso, un 8% visitó museos, el 6% el Parque de los Vientos y el Dique El Jumeal, y en menor proporción los miradores naturales de las sierras de Ambato y Ancasti.

Sobre la visita de los turistas a los diferentes atractivos que la Municipalidad de la Capital puso a disposición para los turistas este fin de semana largo, se contabilizaron 680 visitas a la Casa de la Puna, 320 visitas a Pueblo Perdido de la Quebrada y 202 visitas y consultas realizadas en las oficinas de información turísticas ubicadas en la Plaza 25 de Mayo y la Casa de Turismo SFVC. También, los museos de la ciudad recibieron a numerosos turistas, registrándose 422 visitas en el Museo de la Virgen del Valle, 67 visitas en el Museo Caravati y 76 visitas en el Museo Adán Quiroga.

En cuanto a los servicios turísticos, el Bus Turístico realizó una salida diaria durante el fin de semana largo, contabilizándose a 35 turistas quienes recorrieron los distintos atractivos de la ciudad. En tanto que el servicio BiciTur, el cual estuvo disponible desde la Cabina de Informes en la plaza 25 de mayo, tuvo más de 10 salidas, y 15 turistas aprovecharon las salidas de los Eco tours por los senderos de la Quebrada del Tala.

A modo de Balance, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital Inés Galíndez, señaló: “Si bien esperábamos una ocupación hotelera mayor, reconocemos que el contexto inflacionario ha generado nuevos hábitos de consumo, entre los cuales está resignar los viajes, categorías de hoteles y restaurantes, excursiones, etc. Pese a ello, estamos satisfechos con el porcentaje logrado, especialmente porque con las actividades y eventos propuestos por la Municipalidad, como por la Provincia, pudimos llegar a 3 noches de pernocte, y un número importante de excursionistas que, si bien no pernoctaron, generaron impacto económico en otros rubros, y sobre todo muchos vecinos que pudieron disfrutar de su propia ciudad a pleno en este fin de semana largo.