Ante el inicio de la temporada estival y la frecuencia de las lluvias, la Municipalidad de la Capital ha intensificado las tareas de mantenimiento en diversos puntos de la ciudad. El operativo especial incluye la recolección de ramas, restos de poda y desmalezado integral en espacios públicos para garantizar la higiene y la seguridad vial.

Es importante aclarar que, si bien no nos encontramos en temporada de poda, se ha detectado una acumulación de ramas derivada de trabajos de mantenimiento de empresas de servicios. Para mantener el orden, recordamos que el retiro de estos residuos debe coordinarse con antelación.

¿Cómo solicitar el retiro de restos de poda?

El pedido debe realizarse con 72 horas de anticipación a través de los siguientes canales: Línea gratuita: 147 o la App Móvil: Capital Cerca.

En paralelo, la Policía Ambiental se encuentra realizando recorridos de inspección y control. En los casos donde se detectaron irregularidades en la disposición de residuos o falta de mantenimiento, ya se han emitido las notificaciones correspondientes.

Solicitamos la colaboración de los vecinos y vecinas en el mantenimiento de frentes y terrenos privados. Evitar la acumulación de malezas y escombros es fundamental para prevenir la proliferación de insectos y mantener la estética de nuestros barrios.