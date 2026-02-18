El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, visitó el Centro de Acopio y Empaque de Colonia del Valle, desde donde se despachó una primera partida de membrillos con destino al Mercado Central de Buenos Aires.

El envío alcanza aproximadamente 15.500 kilos de fruta provenientes del departamento Belén y forma parte de un plan mayor que prevé la comercialización de unos 25.000 kilos en total. La iniciativa busca posicionar la producción frutícola catamarqueña en los principales canales de distribución del país, con proyección de sumar a otros departamentos productores.

Las autoridades destacaron que los membrillos que llegarán a góndola fueron acondicionados en el Centro de Empaque de Colonia del Valle, una planta certificada y habilitada para exportación y comercialización, lo que garantiza estándares de calidad.

De la recorrida también participaron el diputado provincial Juan Carlos Ledesma; el intendente de Huillapima, Omar Soria; y el senador por Capayán, Gonzalo Ormachea, junto a otras autoridades.