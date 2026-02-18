Con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para el inicio de clases, la Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Urbanismo e Infraestructura, avanza en un plan integral de renovación de los establecimientos educativos municipales. los trabajos, que iniciaron en diciembre, muestran un progreso significativo en las escuelas N°1 «El Principito», N°2 «Juan O. Ponferrada» y N°3 «Gustavo G. Levene».

Estado de avance y tareas prioritarias

El director de Obras Públicas, Luciano Castillo, destacó que la planificación permitió adelantarse a los tiempos administrativos tradicionales: «No empezamos una semana antes; estamos trabajando desde enero para dejar cada edificio en las mejores condiciones posibles».

Estado actual de las obras:

Escuela N°3: 90% de avance.

Escuela N°2: Entre un 50% y 60% de avance.

Escuela N°1: Intervención focalizada en la renovación total del sistema de iluminación.

Las intervenciones incluyen:

Infraestructura: Refuerzo de cubiertas y recambio de canaletas tras las lluvias, pintura integral de fachadas e interiores, y reparación de cercados perimetrales.

Confort y salud: Puesta a punto del sistema de climatización y ventilación en todas las aulas, y renovación total de núcleos sanitarios con recambio de grifería.

Accesibilidad: Construcción de veredas de hormigón en los ingresos y mejora de rampas de acceso.

Deporte: Demarcación de canchas y mejora de iluminación en patios deportivos.

Mantenimiento en espacios públicos y recreativos

En sintonía con las obras escolares, el municipio mantiene cuadrillas de emergencia en puntos de gran afluencia estival. se realizan tareas de riego y mantenimiento de bebederos en el Parque de los Vientos (El Jumeal) y mejoras en las canchas de fútbol, fútbol-tenis y gimnasios del Parque Lineal de Avenida Italia.

«Cada aula se pinta al cien por ciento y se revisa toda la parte eléctrica para que el ambiente de estudio sea confortable para alumnos y docentes», concluyó Castillo.