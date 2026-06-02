La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca comenzó un proceso de transformación que busca mejorar la experiencia de quienes la visitan y, al mismo tiempo, fortalecer la calidad de vida de quienes la habitan. Se trata de la implementación del modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI), una metodología reconocida internacionalmente que promueve un desarrollo turístico más sostenible, innovador, accesible y eficiente.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, en conjunto con especialistas del Instituto Ciudades del Futuro, organismo que trabaja con el respaldo técnico de instituciones internacionales vinculadas al desarrollo turístico y urbano.

Más allá de una certificación o un reconocimiento, convertirse en un Destino Turístico Inteligente implica adoptar una nueva forma de gestionar el turismo. El objetivo es tomar decisiones basadas en información concreta, aprovechar la tecnología para mejorar los servicios, promover la accesibilidad para todas las personas, cuidar el ambiente y fortalecer la participación de los distintos actores que forman parte de la actividad turística.

En términos prácticos, este modelo permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora para que la ciudad pueda ofrecer mejores experiencias a quienes la visitan, optimizar los servicios vinculados al turismo y generar un desarrollo más equilibrado y sostenible para toda la comunidad.

Durante los últimos días, el equipo técnico municipal inició una etapa de capacitación y análisis que permitirá evaluar la situación actual de la ciudad en aspectos vinculados a la gobernanza, la sostenibilidad, la innovación, la tecnología y la accesibilidad, los cinco pilares sobre los que se construye el modelo DTI.

“Convertirse en un Destino Turístico Inteligente es asumir el compromiso de pensar el turismo de manera integral, poniendo en el centro tanto a los visitantes como a los residentes. Significa trabajar para que el crecimiento turístico genere beneficios concretos para toda la comunidad”, destacó Jorge Cejas, coordinador municipal del proyecto.

En los próximos meses, el proceso incluirá instancias de participación con representantes del sector público, privado, académico y de la sociedad civil. El objetivo será construir de manera conjunta una hoja de ruta que permita consolidar a la Capital como un destino moderno, competitivo y preparado para responder a los desafíos del turismo actual.

Con esta iniciativa, San Fernando del Valle de Catamarca se suma a una tendencia internacional que busca que los destinos turísticos sean cada vez más sostenibles, inclusivos e innovadores, fortaleciendo su posicionamiento como puerta de entrada al turismo provincial y como uno de los principales centros culturales, gastronómicos y de eventos del norte argentino.