“ECOS” CONTINÚA EL RODAJE EN EL INTERIOR

La serie de ficción “ECOS” continúa avanzando en su etapa de producción y después de la Ciudad trasladó sus grabaciones al interior catamarqueño, donde los paisajes, las comunidades y la identidad cultural de cada localidad se convierten en protagonistas de una propuesta audiovisual que promete ser única.

Con Laguna Blanca como primera estación de esta nueva etapa y próximas jornadas previstas en El Durazno y Londres, el proyecto recorre algunos de los escenarios más representativos de la provincia, llevando a la pantalla la belleza natural, la historia y el espíritu de los pueblos catamarqueños.

Pero “ECOS” es mucho más que una serie. Es una experiencia colectiva que apuesta a construir una producción auténtica, profundamente vinculada al territorio y a quienes lo habitan. En cada localidad, el equipo trabaja junto a actores, actrices, artistas, instituciones y vecinos, promoviendo la participación de talento local y fortaleciendo el vínculo entre la industria audiovisual y las comunidades.

La presencia del rodaje también genera un impacto directo en las economías regionales, movilizando servicios de hospedaje, gastronomía, transporte y proveedores locales. De esta manera, el audiovisual se consolida como una herramienta capaz de generar oportunidades, empleo y desarrollo en distintos puntos de la provincia.

La serie es coproducida por la Cooperativa de Trabajo La Mulita y la productora Embajada, una alianza que combina experiencia en la industria audiovisual nacional con un fuerte compromiso con el desarrollo cultural de Catamarca. En este proceso, La Mulita cumple un rol clave en la articulación con municipios, organizaciones y comunidades, garantizando que cada etapa del proyecto refleje la identidad y el sentir de los territorios donde se desarrolla.

El proyecto cuenta además con el acompañamiento de importantes aliados estratégicos del sector, entre ellos la reconocida marca Sony, cuya participación fortalece una producción que aspira a alcanzar estándares de calidad de nivel nacional e internacional.

Con el respaldo del Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, y el acompañamiento de los municipios involucrados, “ECOS” se consolida como una muestra del enorme potencial que tiene la provincia para recibir producciones audiovisuales de gran escala. La iniciativa se enmarca además en el plan de desarrollo de la industria audiovisual que impulsa el Ministerio de Gobierno, orientado a fortalecer el sector como motor de crecimiento económico, promoción cultural y generación de nuevas oportunidades para los catamarqueños.

«Cada jornada de filmación reafirma una idea central: Catamarca no es solamente una locación. Es su gente, sus historias, sus paisajes, sus tradiciones y su identidad», sostienen desde la Producción, tras agregar que «todos esos elementos se entrelazan en “ECOS”, una producción que busca trascender la pantalla para mostrar al país una provincia llena de talento, cultura y escenarios extraordinarios».

Con las cámaras ya desplegadas en el interior provincial, “ECOS” continúa construyendo una historia que promete dejar huella y que posiciona a Catamarca como un territorio donde el arte, la cultura, el trabajo cooperativo y la innovación audiovisual encuentran el escenario perfecto para crecer.