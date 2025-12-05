En el marco del Programa “Promover Verano en Argentina”, la ciudad será beneficiada con 13 millones de pesos para promover atractivos turísticos locales.

El Municipio de San Fernando del Valle de Catamarca, a través de un proyecto presentado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, resultó ganador del Programa “Promover Verano en Argentina” que impulsa la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de Nación.

Dicho programa está destinado a financiar proyectos de promoción, innovación y digitalización de la oferta turística. El foco de esta convocatoria estuvo puesto en acompañar a los destinos turísticos en la temporada estival, momento de mayor concentración de viajes internos, facilitando la realización de campañas creativas y la adquisición del equipamiento necesario para ejecutarlas.

En esta edición se consideraron especialmente aquellos proyectos destinados a promocionar el turismo gastronómico, rural productivo, de bienestar y termalismo, religioso, en pueblos rurales y en parques nacionales.

La Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, Inés Galíndez destacó el logro: “Estamos muy contentos de haber resultado elegidos en este programa al que nos invitaron a participar, junto a todos los municipios del país, con un proyecto específico, innovador y necesario para nuestra ciudad. Nos alegra haber sido seleccionados, entre más de mil municipios que tiene nuestro país. Vamos a recibir financiamiento que nos ayudará a promocionar las vacaciones de verano, temporada turística en la que hay que hacer un esfuerzo importante para traccionar turistas, como todos los municipios del norte argentino, frente a la gran competencia que tenemos con aquellos que tienen playas o lugares más frescos que el nuestro. Esto nos permite complementar y eficientizar el presupuesto municipal destinado a la promoción turística».

Por su parte, la Administradora de Promoción Turística, Antonella Rubio informó que el financiamiento estará destinado a mejorar la página web oficial de Turismo Capital para dotarla, por ejemplo, de audio guías que garanticen mayor accesibilidad a quienes visiten el sitio, potenciar el chat bot o asistente virtual de turismo “Catu” y en campañas que permitan posicionar a la ciudad Capital como destino para la temporada de verano 2026.