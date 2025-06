A pesar del contexto nacional, el impacto económico superó los mil millones de pesos





Un interesante movimiento turístico se registró durante este fin de semana en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca con motivo del feriado por el Día de la Bandera, que se suma al impacto que hubo durante los fines de semana anteriores, tanto en el feriado por Güemes, como así también entre el 4 y 6 de junio cuando se congregaron diversos eventos.

Es así que durante este fin de semana, en el cual se desplegó una importante oferta de actividades turísticas y culturales, la ocupación hotelera en la Capital fue del 46,1% (sobre 33 alojamientos registrados y relevados), marcando un incremento del 49,7% respecto al feriado por Güemes. Mientras que en el primer fin de semana del mes, cuando se vivió la fecha del Rally Nacional y el evento nacional de Caballos Peruanos de Paso, la ocupación fue de 60%.

Por otra parte, en este fin de semana del Día de la Bandera, la estadía promedio en la ciudad fue de 2,1 noches, similar a la media nacional (2,2) según el informe brindado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). No obstante, es importante destacar que durante el fin de semana de Güemes, el pernocte promedio llegó a casi 3 noches (2,8).

Sumado a ello, en el reciente fin de semana se registraron 2.126 visitantes en la ciudad, totalizando 7.225 durante los 3 fines de semanas mencionados, con una mayor afluencia en el primero de ellos, con 3.590 personas registradas.

Por último, el impacto económico de este fin de semana fue de $ 363.418.029, totalizando un impacto global de más de mil millones sumando los 3 fines de semana mencionados anteriormente. ($ 1.041.751.317).



Perfil del turista: las parejas, el segmento predominante



En cuanto al perfil del turista, se observó que nuevamente la mayor cantidad de turistas provinieron desde la Provincia de Buenos Aires (46,8%), seguido por Córdoba (14,9%), Tucumán (10,6%), San Juan (6,4%) y Santa Fe (4,3%).

El segmento que predominó fue el de las parejas (64,6%), seguido de las familias (18,8%) y grupos de amigos (10,4%), mientras que el 85,4% mencionó que visitó la ciudad por primera vez.

En relación al tipo de alojamiento más elegido, sobresale el hotel de 1 y 2 estrellas con el 34,2%, seguido del hotel de 3 estrellas (18,4%) y las cabañas junto a los hoteles 4 estrellas (10,5% cada uno).

En el marco de todas las actividades propuestas de la edición “Vinos y Sabores”, que incluyó una serie de alternativas turísticas, gastronómicas y culturales, 700 personas acudieron a la Casa de la Puna, siendo el atractivo más visitado, seguido del Pueblo Perdido de la Quebrada con 184 personas.

En tanto que, entre los museos municipales más visitados, se destaca el Museo de la Virgen del Valle con 269 visitas.

Es importante remarcar que los datos mencionados son parte del informe realizado por el Observatorio de Turismo Municipal, que funciona en la órbita de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

En coincidencia con el informe brindado por CAME, “si bien el contexto económico limitó el consumo en varios destinos del país, hubo una buena respuesta del turismo de cercanía en cuanto a la reconexión con paisajes, sabores e identidades locales”. De hecho, tal informe destaca también que la ciudad Capital de Catamarca combinó tradición, arte y sabores en un evento que atrajo a vecinos y turistas.