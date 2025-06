El complejo Urbano Girardi fue el escenario de la primera edición de “Choque Cultural”, un evento que reunió a más de 150 artistas de diversas edades, disciplinas y procedencias dentro de la provincia. organizada por la Compañía Escénica de la Municipalidad de la Capital, esta propuesta buscó ofrecer una experiencia única y 100% catamarqueña, combinando música, danza, canto y artes plásticas en un espectáculo mágico.

bajo la dirección de los profesores Paula Novaro, Juan Manuel Hernández Novaro y Micaela Reinoso, las intervenciones en vivo lograron redoblar la apuesta cultural local, consolidando “Choque Cultural” como una nueva alternativa para artistas que desean explorar y potenciar sus expresiones artísticas.

Durante el evento, el intendente Gustavo Saadi expresó su alegría por el talento local:

«Qué alegría ver a los artistas que tenemos en el mundo de la cultura y el espectáculo que nos regalan. queremos llevar este evento a alguna plaza, así como también al Dique El Jumeal, para que más personas puedan disfrutarlo.»

Además, destacó el valor inclusivo del proyecto: «Cuando me presentaron este proyecto, me gustó especialmente porque brinda la oportunidad a muchas personas de acceder a la cultura. que quien tenga ganas de aprender alguna danza o algún instrumento pueda hacerlo, y que las barreras económicas no sean un impedimento para eso.»

Acompañaron al jefe comunal, la secretaria de Educación y Cultura, Marqueza Blanco, el director de Cultura, Alejandro Farfán, entre otras autoridades.