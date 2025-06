La jornada prometía un acontecer para nada habitual. El sol del otoño predisponía al disfrute de la naturaleza, pero sobre todo, a indagar sobre la importancia de una fecha en particular: el Inti Raymi. La Fiesta de sol de las culturas aborígenes que habitaron el valle se hicieron presente y cautivaron a todo el que respondió a la propuesta llevada a cabo ayer en el Pueblo Perdido de la Quebrada.

Para Juan Ignacio Molina, el artista autor y productor de la puesta que tuvo lugar en ese sitio histórico y patrimonio cultural catamarqueño, las expectativas estuvieron superadas desde el mismo momento en que el atardecer predispuso el paisaje y el espíritu para dejarse llevar y viajar en el tiempo, al ritual con el que hace miles de años atrás se veneraba al sol y a la vida.

Ayer, un grupo de turistas y residentes que eligieron pasar la tarde entre el pasado y el presente cultural de Catamarca, vivió una experiencia sensorial auténtica y única de la mano de un grupo de artistas dispuestos a mostrar el fruto de horas de pasión y conciencia histórica. Las melodías andinas en un contexto tan particular como escucharlas inmersos en un entorno rodeado de ruinas arqueológicas de civilizaciones precolombinas, fueron la invitación, la excusa y la razón fundamental para dejarse llevar por la historia, la mística y el legado cultural que invadió a cada participante. Porque no se trataba de escuchar música en medio de un imponente paisaje puramente natural, sino de sentir la pasión y la devoción con la que, miles de años de historia atrás, otros la sintieron y disfrutaron igual. En ese mismo escenario.

En el marco de la Agenda “Vinos y Sabores” organizada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, la propuesta sonora-inmersiva del artista en el Pueblo Perdido de la Quebrada tuvo sus frutos. “Primero compartimos una charla introductoria en el centro de interpretación, para contextualizar sobre el escenario del show que íbamos a presenciar. Luego ascendimos al sitio, nos entregaron los auriculares y en un sector donde se armó la escena, con alfombras tejidas y almohadones para predisponernos a la función y dejarnos intervenir por todo ese contexto”, destacó Gustavo, uno de los asistentes. “Luego, llegaron los músicos y empezó el show. La verdad impecable”, fueron las primeras devoluciones a la propuesta del artista catamarqueño que eligió el Pueblo Perdido de la Quebrada para adelantar parte de su última producción discográfica. “Fue una experiencia tremenda para nosotros poder llevarla a cabo en el solsticio de invierno”, comentó Juan Ignacio Molina minutos después de su entrega artística. “fue una experiencia silenciosa con el Inri Raymi en el contexto de Pueblo Perdido donde se escuchaba increíble y toda la gente quedó asombrada de vivir la experiencia, en medio del atardecer de un paisaje único. Es un precedente importante como grupo musical, proponer una experiencia inmersiva transmitiendo identidad. Significó una emoción muy grande, el presentar mis canciones en ese contexto, superó las expectativas”, destacó Juan Ignacio Molina.

Fue el mejor homenaje a un legado ancestral que, aunque los tiempos pasen, sigue vigente para darle sentido a los rasgos aún presentes, profundos e indiscutidos de nuestra historia.