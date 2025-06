Música

Hace un par de meses, Maroon 5 sorprendió con “Priceless” una colaboración con Lisa de Blackpink; ahora publicó “All night”, otro adelanto de su nuevo álbum.

[embedded content]

Además, la banda californiana anunció la fecha de lanzamiento de su octavo disco y confirmó una gira por Estados Unidos.

We’re excited to announce our 8th studio album Love Is Like, will be released August 15th!

AND we’ll be touring the US this fall with 23 shows, kicking off October 6th in Phoenix, AZ.

AND AND we just released a new song off the album to celebrate – “All Night” is out now… pic.twitter.com/LpYXExC7zY

— Maroon 5 (@maroon5) June 23, 2025