Tras la revelación de presuntos vínculos del diputado y candidato libertario con el narcotráfico, la oposición exigió que se aparte de la Comisión de Presupuesto y amenaza con removerlo desde el recinto. Bullrich le soltó la mano y luego dio marcha atrás. Adorni lo ratificó en la lista.

Una fuerte ofensiva opositora en la Comisión de Presupuesto y cortocircuitos en el Gobierno pusieron a José Luis Espert en el ojo de la tormenta, a días de conocerse que el diputado y primer candidato de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires tendría nexos con “Fred” Machado, empresario con pedido de extradición de Estados Unidos en una causa donde se lo investiga por narcotráfico y fraude, y presunto financista de la campaña presidencial del “Profe” en 2019.

Faltaban minutos para las 13.30 cuando Espert apareció en público, en una sala abarrotada de diputados que lo esperaban agazapados. Estoico, se sentó en la cabecera de la mesa y abrió la reunión convocada para comenzar a debatir el Presupuesto 2026. Uno a uno, los opositores exigieron que el libertario se apartara de la presidencia de la comisión. Sin embargo, el economista resistió aferrado a su silla y, sin inmutarse, no respondió ninguna de las acusaciones.

La polémica había comenzado horas antes, cuando la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió explicaciones por parte de Espert. “Es muy importante en este momento aclarar la situación ya”, dijo la funcionaria a Radio La Red. “Hace falta una explicación. Es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia Electoral una explicación, que puede ser válida o no, es importante conocerla”, agregó.

Las declaraciones de Bullrich generaron un cimbronazo en el Gobierno, al punto que el vocero presidencial, Manuel Adorni, tuvo que salir a poner paños fríos en una conferencia de prensa que primero suspendió y finalmente realizó. “Es un refrito de meses atrás”, acotó el funcionario. Además de minimizar la denuncia, ratificó la candidatura de Espert y desestimó cambios en la lista libertaria.

Horas después, Bullrich volvió a hablar del tema durante una conferencia de prensa por el triple crimen de Florencio Varela, y dio marcha atrás. Aclaró que “en 2019 este señor narcotraficante, Machado, no estaba imputado”, por lo cual “Espert puede plantear que en el momento en que usó el avión” de “Fred” para trasladarse a Viedma “no había ninguna imputación”.

Furia opositora en Diputados

En la Cámara baja se abrió una dura pelea. Diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y los exaliados del MID coincidieron en que Espert no puede seguir al frente de Presupuesto. La denuncia de narcotráfico fue solo la punta del iceberg, ya que Espert acumulaba cuestionamientos por mantener cerrada la comisión para evitar que avancen leyes de impacto fiscal.

Unión por la Patria ya había preparado el terreno. El martes, los diputados habían notificado al jefe de la bancada violeta, Gabriel Bornoroni, de que pedirían la remoción de Espert. A través de una nota, requirieron que La Libertad Avanza eligiera otro diputado para ocupar el cargo y, de esa forma, dejaron en claro que no pretendían ocupar esa silla caliente (Presupuesto y Hacienda es una de las comisiones “de gobernabilidad”).

Sin respuestas del oficialismo, el líder de Unión por la Patria, Germán Martínez, acorraló al libertario de entrada. “Es inentendible que Espert siga siendo el presidente de la Comisión de Presupuesto. Tiene que ser removido inmediatamente. Hoy sientan al secretario de Hacienda y su gabinete económico al lado de una persona a la cual, en la mañana de hoy, la propia Bullrich le está reclamando inmediatas explicaciones, y que dice además que no puede haber con ellos gente vinculada al narco”, lanzó.

Diputados de los demás bloques opositores se sumaron a la cruzada. “Es negativo para el debate del Presupuesto que Espert presida este debate. Mete ruido en un debate trascendente para la Nación y corre el eje de los temas que espera la gente”, dijo en nombre de Encuentro Federal el socialista Esteban Paulón, quien reemplazó al cordobés Ignacio García Aresca, que estuvo ausente.

Nadie del oficialismo defendió al economista. Bornoroni esquivó los planteos, pero sin nombrar ni defender a Espert. “Hemos venido a tratar la ley de leyes a los fines de que Argentina tenga un Presupuesto. De ninguna manera vamos a dejar que se meta la campaña política en el tratamiento del Presupuesto”, se limitó a decir el cordobés.

Confiado en que tenía los números para avanzar luego de que otros bloques se expresaran en sintonía, Martínez pidió votar este mismo miércoles la remoción de Espert, pero el oficialista ni siquiera respondió. “Son cosas que no tienen nada que ver con la discusión del Presupuesto. Ya fue suficiente”, dijo tras una hora y media de críticas. Acto seguido, invitó a la sala al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien aguardaba tras bambalinas para entrar a explicar el Presupuesto 2026.

Aunque Espert no se movió del cargo y el kirchnerismo tampoco logró removerlo, la polémica se trasladará al recinto, donde la oposición ya estudia los mecanismos reglamentarios para remover al “Profe” en la próxima sesión. Aunque hay un proyecto de Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) para excluirlo directamente de la Cámara, el ánimo mayoritario en la oposición es apartarlo solamente de la presidencia de Presupuesto, donde seguiría como un integrante más.