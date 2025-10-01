El hecho ocurrió en Santa Rosa, donde un sujeto de apellido López fue sorprendido masturbándose en la calle. Al ser interceptado por la policía, agredió a uno de los agentes. Fue reducido y trasladado a la comisaría.

De acuerdo con la denuncia, radicada por el agente Braian Cornejo, el suceso ocurrió el martes alrededor de las 19:30 en el barrio 50 Viviendas.

Allí, un hombre identificado como Matías López (35) fue sorprendido realizando exhibiciones obscenas masturbándose frente a transeúntes.

Según informa El Ancasti, cuando los efectivos intentaron identificarlo, López reaccionó de manera violenta: se tornó agresivo y golpeó al uniformado, lo que obligó a proceder a su aprehensión inmediata.

Foto / Ilustrativa