Una paciente catamarqueña de 6 años, oriunda de Saujil, fue intervenida en el Hospital Garrahan por una distonía genética poco frecuente que le provocaba movimientos involuntarios constantes y afectaba su vida diaria.

La paciente fue diagnosticada en el Hospital de Niños Eva Perón, donde se le realizaba un control de la enfermedad que, desde el año pasado, se volvió más severa.

El Dr. Walter Marzola, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital, precisó que “la paciente padece Encefalopatía del desarrollo asociado al gen GNAO1, lo que le produce estados disquinéticos severos, es decir movimientos involuntarios permanentes; y que en los últimos tiempos ya no respondía a múltiples tratamientos”.

A través del Servicio de Tele Medicina (UCI) con el que cuenta el Hospital, se realizó una consulta con el equipo de Neurocirugía y Neurología del Hospital Garrahan. “Allí se decidió que la paciente era candidata para la colocación en el cerebro de un dispositivo controlador de la enfermedad”, detalló Marzola.

A través de DiProMeSI se efectuó la compra del dispositivo y se realizó el traslado.

En el Hospital Garrahan se le implantó un sistema de estimulación cerebral profunda (DBS), dispositivo similar a un marcapasos cerebral, que ayuda a regular la actividad del cerebro y reducir los movimientos. Cabe resaltar que se trata de una intervención de alta complejidad que requiere un equipo altamente especializado, como el que posee el Garrahan.

Actualmente, la paciente se encuentra en buen estado de salud, en su domicilio, y el seguimiento se realizará de forma conjunta entre el Hospital de Niños Eva Perón y el Hospital Garrahan.