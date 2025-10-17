Con el objetivo de agilizar la atención y dar respuesta a la alta demanda de turnos, la Caja de Crédito Municipal ha implementado un nuevo sistema de gestión digital. La entidad comunica a todo el personal que, a partir del martes 21, se pondrá en marcha un turnero digital exclusivo para empleados municipales.

Esta herramienta busca mejorar la eficiencia y la experiencia del usuario, permitiendo a los trabajadores municipales gestionar sus turnos de manera cómoda y rápida.

El nuevo sistema digital estará enfocado en facilitar el acceso al Crédito Exprés, una línea de financiamiento disponible para empleados municipales de hasta $200 mil.

La Caja de Crédito Municipal invita a todo el personal a utilizar este nuevo canal de atención para optimizar los tiempos de gestión y acceder a los servicios financieros con mayor fluidez.