Hay nombres que empiezan a sonar fuerte en los barrios, y el de Lucrecia Barros Jorrat —o simplemente “Lucre”, como la conocen muchos— es uno de ellos. Joven, mamá, militante peronista desde la cuna, y ahora candidata a concejala por Fuerza Patria en la lista 501, Lucre trae consigo una historia que se teje entre calles de la ciudad, convicciones feministas y una mirada que abraza a todas.

Desde hace tiempo viene caminando el interior provincial, y ahora redobla el paso por los barrios de la capital, escuchando lo que cada vecino y vecina tiene para decir. Porque si algo tiene claro, es que el rol de las mujeres en los barrios no se puede subestimar.

“Me inspira profundamente la mujer que elige acercarse al barrio para trabajar codo a codo con las chicas —nos cuenta Lucre—. Que ofrece apoyo escolar, brinda talleres de educación sexual… y que, a partir de esos espacios, empiezan a florecer mujeres emprendedoras, seguras de sí mismas”. Lo dice con entusiasmo, pero también con la conciencia de que falta mucho por hacer. » las mujeres necesitamos lugares para expresarnos, y a través de redes de mujeres acompañarnos en este proceso de crecimiento. Porque cuando te detenés a escuchar con atención, emergen ideas valiosas que pueden transformar la vida de todos y todas”.

Su mirada sobre el feminismo es amplia, generosa. “Tiene que abrazar a todas —afirma—. Cada una con su fe, su forma, su cuadro político, social, de fútbol. Porque si empezás a excluir a las que no piensan como vos, te vas quedando sola, repitiendo los mismos formatos patriarcales que queremos combatir”.

Y no se queda ahí. Lucre habla de lo que ve todos los días: mujeres que crían solas, que cargan con la responsabilidad de los hijos, que enfrentan el incumplimiento de la cuota alimentaria, que viven en contextos donde la violencia todavía está naturalizada. “Hay mucho que trabajar —dice con firmeza—. Tenemos que unir fuerzas y sembrar esa semillita que necesitamos para que juntas podamos ser protagonistas de la ciudad catamarqueña que queremos”.

Lucre camina, escucha, abraza. Y en cada paso, lleva consigo la convicción de que el barrio no es solo territorio: es comunidad, es lucha, es esperanza.