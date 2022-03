El gobernador Raúl Jalil, junto al vice Rubén Dusso e intendentes de distintos

puntos de la provincia, dejaron inaugurada la nueva ampliación de la bodega La

Indómita, en la localidad fiambalense de Medanitos. La obra inicial de fue realizada

con fondos locales con el objetivo de dar el puntapié inicial para la producción de

mosto sulfitado como primer producto con posibilidad de venta y exportación.

No obstante, con un aporte de la empresa minera Liex S.A. por 70 millones de

pesos, se realizó una ampliación estructural profunda sumando tanques acerados

de 50.000, 75.000 y 100.000 litros, y tanques de fibra de vidrio de 25.000 litros.

Además, se agregaron instalaciones generales incluyendo un laboratorio especial.

El siguiente paso, según la intendenta Roxana Paulón, es iniciar los procesos de

vinificación para que la bodega “La Indómita” pueda ofrecer un nuevo producto

final de calidad.

“Esta es una reparación histórica para los productores por todos los años en que

estas obras no se tuvieron en cuenta, se trata de un momento histórico para la

comunidad de Fiambalá porque ha sido un enorme esfuerzo de la comunidad y los

equipos del gobernador Raúl Jalil y el municipio para trabajar en conjunto en un

emprendimiento a gran escala que permitirá elevar las posibilidades de los

productores de Fiambalá y generar trabajo”, dijo en la oportunidad la jefa comunal.

Por su parte, el mandatario provincial remarcó que “este es un segundo paso que

acerca todavía más los proyectos que pusimos en marcha en los últimos años con

proyectos de conexiones viales mejoradas y servicios públicos eficientes, con un

mejor entendimiento con empresarios de distintos lugares del mundo para la

exportación de mosto y elaboración de vinos y con un diálogo constante del sector

público y el sector privado para garantizar el precio de la uva, como también lo

hemos hecho con el precio de otros productos como la aceituna”.

Además, haciendo referencia al aporte millonario de la minería de Litio a través de

la empresa Liex S.A. -recientemente adquirida por la empresa china Zijin Mining

con anuncios de inversiones- el gobernador enfatizó que “es clave que los

recursos de la minería que no son renovables se vuelquen a la creación de

oportunidades con recursos renovables, como la agroindustria y el turismo, y a las

obras de infraestructura vial y de servicios que necesitan todas y todos los

catamarqueños”. En su discurso, el gobernador anunció que el equipo de gobierno

realizará la obra del puente que cruza el río de Medanitos para acceder al camino

hacia Tatón.

Relacionado