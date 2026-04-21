Mediante proyecto de resolución, la diputada Alicia Paz de la Quintana Solicita que el Poder Ejecutivo Provincial informe el alcance, fundamentos y objetivos de la reestructuración administrativa que implicó la modificación del Ministerio de Educación.

Para ello la legisladora radical pide que el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Educación, informe en el plazo de diez días hábiles a la Cámara de diputados de manera detallada y documentada sobre el alcance, fundamentos y objetivos de la reestructuración administrativa que implicó la modificación del ministerio en cuestión, especificando los criterios técnicos educativos, presupuestarios y políticos que motivaron dicha decisión.

También solicita que se detalle la nueva estructura orgánica del área de Educación, indicando dependencias, niveles jerárquicos, misiones y funciones de cada una de ellas como así también la cantidad total de personal docente y no docente, discriminado por nivel educativo, situación de revista, modalidad de contratación y distribución territorial antes y después de la reestructuración entre otros puntos que se detalla el proyecto.

Por su parte la Presidente del Bloque Radical destaco que “mi preocupación no solo es por los bajos resultados obtenidos sino también por la gestión ya que informes especializados señalan que Catamarca presenta serias dificultades para transformar los recursos invertidos en Educación en mejoras concretas en los aprendizajes, evidenciando problemas de eficiencia en la política educativa”.

Se espera que la iniciativa tome estado parlamentario en la próxima sesión de la cámara baja y sea tratada en la comisión de educación.