En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil encabezó la entrega de personerías jurídicas a diversas entidades y organizaciones civiles, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros. Del acto también participó la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, junto a otras autoridades provinciales.

En la ceremonia, el director de Inspección General de Personerías Jurídicas, Jorge Fernández, destacó el compromiso de las organizaciones sociales y aseguró que el Estado continuará acompañando su desarrollo. “No es fácil sostener una asociación civil, por eso valoramos profundamente el trabajo que realizan en beneficio de la comunidad”, señaló.

En ese sentido, adelantó que se impulsarán capacitaciones destinadas a fortalecer la gestión institucional. “La idea es acompañar este proceso con herramientas que permitan a las entidades crecer y consolidarse”, explicó.

Por su parte, Sharon, integrante de la Asociación de Inmigrantes en Catamarca, celebró la obtención de la personería jurídica y la definió como “la concreción de un sueño colectivo”. “Es el resultado de muchas historias que se cruzaron lejos de su tierra de origen, pero con la esperanza intacta”, expresó.

Las organizaciones que recibieron su personería jurídica fueron el Centro Vecinal 23 de Abril, Neurodiversidad Catamarca, Fundación Puertas Abiertas, Club Airsoft Catamarca, Instituto Atlético del Valle, Promotores de la Fruticultura Familiar en Catamarca, Paseo de Compras de Productos Catamarqueños, Inmigrantes en Catamarca y la Asociación Civil Alemana en Catamarca.