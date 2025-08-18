Los apoderados presentaron hace instantes el listado completo en el Juzgado Electoral. A nivel nacional, el candidato a diputado en primer término es Fernando Navarro; Luis Fadel encabeza los diputados provinciales y Gilda Godoy el listado de concejales en Capital.
A continuación el listado completo de candidatos presentado por la Alianza «Somos Provincias Unidas Catamarca» conformada por la Unión Cívica Radical y Movilización:
DIPUTADOS NACIONALES
TITULARES:
1° Navarro Fernando Augusto
2° Silva Ana Belen
3° Pisello Vicente Martin
SUPLENTES:
1° Córdoba Débora Gisela
2° Paz Horacio Hipólito
3° Yapura Ana Verónica
* DIPUTADOS PROVINCIALES
TITULARES:
1° Fadel Luis Horacio
2° Paz de la Quintana María Alicia
3° Marchetti Marcos Agustín
4° Quiroga Lita Beatriz
5° Rodríguez Córdoba Rodrigo Fernando
6° Renzone María Victoria
7° Vincenti Cristian Alberto
8 ° Pacheco Jessica Alexandra
9° Herrera Pablo Exequiel
1 0 ° Pachado Valeria Fabiana
11° Sánchez Pablo Ramon
12° Pons Cristina Alejandra
13° Baigorria Carlos Martin
14° Bazán Yamila Noemi
15° Savio Hugo Omar
16° Reynoso Lucia Agostina
17° Vargas Emiliano
18° Zelarayan Ana Laura
19° Grillo Soria Emiliano
20° Godoy Rita Noemi
21° Perea Santillan Leonardo Emanuel
SUPLENTES
1° Arpires Etelvina Delicia
2° Salcedo Sergio Manuel
3° Didak Milena Anabela
4° Zelarayan Roberto Omar
5° Abdala Mirtha Sibonet
6° Bazan Cesar Omar
* CAPITAL
CONCEJALES TITULARES:
1° Godoy Gilda Lucia
2° Diaz Jorge Gabriel
3°M a r t i n e z M i l a g r o s F e r n a n d a
4° Vergara Rodolfo Antonio
5° Coronel Maria Estela
6° Mercado Raul Federico
7° Zurita Maria Verónica
SUPLENTES:
1° Sosa Mario Enrique
2° Luna Maria Isabel
3° Bustos Walter Antonio
4° Carrizo Maria Cristina Teodolinda
* CAPAYAN
SENADOR DEPARTAMENTAL TITULAR:
1°Santillan Martoccia Hector Ariel
SENADOR DEPARTAMENTAL SUPLENTE:
1° Leguizamón Yanina Raquel
* CONCEJALES DEPARTAMENTO CAPAYAN
TITULARES:
1° Quinteros José Nicolas
2 ° Salvatierra Silvia Lucia
SUPLENTES:
1° Leguizamón Raúl Adolfo
2° Bonaudi Maria Eugenia
CONCEJALES HUILLAPIMA
TITULARES:
1° Ramos Mario
2° Actis de la Fuente Maria Celeste
SUPLENTES:
1° Doria Anibal Benito
2° Gomez Lilia Carmela
* LA PAZ
SENADOR DEPARTAMENTAL TITULAR:
1° Silva Jorge Eduardo
SENADOR DEPARTAMENTAL TITULAR SUPLENTE:
1° Palavecino Natalia Leonor
* CONCEJALES ICAÑO
TITULARES:
1° Villalba Mauricio Gustavo
2° Moya Nadia Yanina
SUPLENTES:
1° Velardez Roque Sebastian
2° Peralta Maria Lurdes
* CONCEJALES RECREO
TITULARES:
1° Ybarra Luciana Soledad
2° Toledo Luis Vicente
3° Brizuela Constanza Lara
SUPLENTES:
1° Coronel Josue Marcelo A.
2° Torres Maria Esther
3° Suarez Enzo Javier
* ANCASTI
* SENADOR DEPARTAMENTAL
TITULAR:
1° Santillán Rodolfo
SUPLENTE:
1° Palazolo Agostina Maria Paz
CONCEJALES TITULARES:
1° Piñero Randolfo Anibal
SUPLENTE:
1° Maldonado Fátima Carolina
* EL ALTO
SENADOR DEPARTAMENTAL TITULAR:
1° Ahumada Herrera Edgar Augusto
SENADOR DEPARTAMENTAL SUPLENTE:
1° Pavon Nancy del Valle
CONCEJAL TITULAR:
1° Aguirre Nicolas del Valle
SUPLENTE:
1° Cordero María Jorgelina
* PACLIN
SENADOR DEPARTAMENTAL TITULAR:
1° Coronel Dora Mercedes
SENADOR DEPARTAMENTAL SUPLENTE:
1°Agüero Carlos Ruben
CONCEJAL TITULAR:
1° De la Torre Candela Mari Victoria
SUPLENTE:
2° Roldan Roberto Antonio
* VALLE VIEJO
CONCEJALES TITULARES:
1° Jalile Gustavo Roque
2° Vallejo Nancy Elizabeth
SUPLENTES:
1° Ruiz Daniel Guillermo
2° Cufre Maria Florencia
* FRAY MAMERTO ESQUIU
CONCEJALES
TITULARES:
1° Melnik Manuel Alejandro – circuito sur
2° Maldonado Gladys Elizabeth – circuito centro
3° Agüero Cristian Eusebio – circuito norte
SUPLENTES:
1° Unzaga Margarita del Llano – Circuito Sur
2° Acevedo Colombo Raul Ricardo – Circuito Centro
3° Carbalho Lidia Lilian – Circuito Norte
* ANDALGALÁ
MUNICIPIO ANDALGALA:
* CONCEJALES TITULARES:
1° Reinoso Saul Arnoldo
2° Sanagua Florencia M.
3° Gonzalez Nestor Matias
SUPLENTES:
1° Espeche Sandra Beatriz
2° Moreno Kevin Ezequiel
3° Mercado Candela Maiten
*MUNICIPIO ACONQUIJA
1 ° Mejail Carlos Emilio
CONCEJAL SUPLENTE:
1° Ordoñez Carolina del Valle
* ANTOFAGASTA DE LA SIERRA
SENADOR TITULAR:
1° Taritolay Julio Fernandez
SUPLENTE:
1° Ramos Marina Alicia
* POMAN
* SAUJIL
CONCEJALES
TITULAR
1° Acosta Gorosito Rodrigo Javier
SUPLENTE
2° Nieva Selva Ines
* MUTQUIN
INTENDENTE
Vega Mario Ricardo
INTENDENTE SUPLENTE
Albarracín Silvia Edith
* VILLA DE POMAN
CONCEJALES
TITULAR
1° Cabrera Favio Martin
SUPLENTE
1° Corzo Karina del Valle
*TINOGASTA
SENADOR DEPARTAMENTAL
TITULAR
1° Bustamante Hugo Alberto
SUPLENTE
2° Siarez Antonia Edith
* CONCEJALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE TINOGASTA
DISTRITO CENTRO
TITULAR
1° Llampa Sara Efigenia
SUPLENTE
1° Cuello Fabian Alfredo
DISTRITO NORTE
TITULAR
1° Oviedo Ines Beatriz
SUPLENTE
2° Pinto Carlos Martin
DISTRITO SUR
TITULAR
1° Barrionuevo Veronica Andrea
SUPLENTE
2° Nieva Miguel Angel
* CONCEJALES MUNICIPIO DE FIAMBALA
*TITULARES
1°Olmedo Jesús Maria
2° Miranda Lucia N.
SUPLENTES
1° Muñoz Mirian Dayana
2° Delgado Roger Ismael
* SANTA MARIA
SENADOR DPTAL SANTA MARIA:
TITULAR:
1° Moreno José Félix
SUPLENTE:
1° Jaljal Maria Matilde
CONCEJALES DPTO SANTA MARIA
TITULARES:
1° Cancinos Luis Sergio Gustavo
2° Judicis Julieta Valeria
3° Carral Marcos Enrique
SUPLENTES:
1° Chaile Nora Mabel
2° Reyes Walter Ricardo
3° Garcia Maria Elena
CONCEJALES MUNICIPIO SAN JOSÉ
TITULARES:
1° Arjona Noemi del Carmen
2° Inga Luis Silvestre
SUPLENTES:
1° Corregidor Azucena Margarita
2° Cordoba Eber Fernando
*BELEN
CONCEJALES TITULARES
1°Silvero Ana Paula
2°Aguiar Rubén Oreste
3°Gutierrez Noelia Elizabeth
CONCEJALES SUPLENTES
1°Diaz Hector Daniel
2°Aballay Rpsalba Micaela
3°Aybar Alejandro Gabriel
DISTRITO DE LONDRES
CONCEJAL TITULAR
1°Pereira Luis Omar
CONCEJAL SUPLENTE
2°Robles Maria de los Angeles
*SANTA ROSA
INTENDENTE
Correa David Antonio
LOS ALTOS
CONCEJALES TITULARES
1°Mansilla Anahi del Valle
2°Romano Raul Humberto
3°Cejas Lidia Esther
CONCEJALES SUPLENTES
1°Farias Milton Alexandro
2° Valdez Luciana Leonor
3°Paredes Jose Regino
BAÑADO DE OVANTA
CONCEJALES TITULARES
1°Reinoso Zulma Rosana
2°Garay Marcelo German
CONCEJALES SUPLENTE
1°Peralta Gabriela Rosa
2°Martinelli Eduardo Luis