Música

Coldplay tocó en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el sábado a la noche como parte de su gira mundial ‘Music Of The Spheres’.

Durante el show, Kylie se unió a la banda para hacer una versión acústica de su éxito de 2005, que ya habían interpretado juntos en Glastonbury 2019, cuando actuó en el Legends’ Slot.

“Gracias Kylie Minogue por dejarnos ser tu banda de acompañamiento“, escribió Coldplay en Twitter junto a las imágenes de la actuación. “Te queremos”.

Thank you @kylieminogue for letting us be your backing band. We love you ♥️ pic.twitter.com/qgEEHwgIps

— Coldplay (@coldplay) June 5, 2022