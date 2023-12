Música

Los veteranos rockeros dieron por concluido su último concierto «End of the road» en el Madison Square Garden de Nueva York el 2 de diciembre.

En ese último show sorprendieron a los fans al final del concierto estrenando versiones digitales de sí mismos creadas por los equipos responsables del espectáculo de hologramas “ABBA Voyage”. Ahora se reveló que ya hay planes en marcha para una serie de conciertos virtuales.

Un teaser dice: “50 años es mucho tiempo, y lo que nos depara el futuro está en ciernes”. Y agrega: “2027 se acerca un espectáculo”. “La nueva era de KISS comienza ahora”

El bajista y co-vocalista Gene Simmons, de 74 años, dijo recientemente a los fans que los avatares “mejorarán”, con millones de dólares invertidos en el proyecto.

Durante una entrevista en los estudios Electric Lady de Nueva York, dijo a un fan: “Se están planeando muchas cosas, incluso más allá de mi comprensión. Pero se están gastando unos 200 millones de dólares para llevarlo al siguiente nivel”.

“No entiendo nada de esto de los avatares , ni que van a hacer”. “Quiero decir, anoche vi algo de eso en un vídeo de YouTube. Parecía dirigido a los niños. Y no es rock and roll. Me subo al escenario sin pistas de acompañamiento, conecto mi guitarra a un Marshall y listo. Y ya está. Siempre fue así y siempre lo será”.

“Lo único que con esta tecnología podemos ser siempre jóvenes y siempre icónicos llevándonos a lugares con los que nunca antes habíamos soñado. Esto va a hacer que Paul [Stanley] salte más alto de lo que nunca lo hizo antes… Si piensan que van a deshacerse de nosotros, eso no va a ocurrir”.