Música

Es el material más reciente del rapero desde 2022.

La película, titulada “The Button”, está dirigida por Dave Free -socio creativo de Lamar desde hace muchos años- a través de su empresa creativa pgLang. Está protagonizada por la actriz Margaret Qualley y la supermodelo Naomi Campbell.

El corte jazzy soul presenta a Lamar cantando una canción inédita. Aunque no está claro si se publicará como tema completo, se trata de su música más reciente desde su álbum de 2022 ‘Mr. Morale & the Big Steppers’.

Se pueden distinguir las siguientes líneas: “There’s a hold on me / and it’s changed / is a troubled spirit hard to explain? (Hay un agarre en mí / y cambió / ¿es un espíritu problemático difícil de explicar?)”.