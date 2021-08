Música

El guitarrista de The Rolling Stones develó el misterio sobre el hit

“Angie” es una de los clásicos de The Rolling Stones. Escrita por Keith Richards la canción apareció en el álbum “Goats Head Soup” de 1973 y fue incluida en innumerables shows de la banda.

Si bien muchos pensaban que el tema estaba inpirada en Angela, la hija de Richards, el guitarrista aclaró que eso no es correcto.

“Mientras estaba en una clínica, Anita (su esposa) estaba más abajo en esa calle teniendo a nuestra hija, Angela. Luego de salir del trauma, tuve una guitarra conmigo y escribí ‘Angie’ en una tarde, sentado en la cama porque finalmente podía mover mis dedos y los puse en el lugar justo otra vez. No sentí que iba a ensuciar la cama o trepar por las paredes o sentirme maníaco de nuevo”, explicó en su autobiografía titulada “Life”.

“Solo empecé ‘Angie, Angie’. No era acerca de una persona en particular; era un nombre como oh, Diana. No sabía que mi hija Angela se iba a llamar así cuando escribí ‘Angie’”, aseguró Richards.

Yamila Pagani