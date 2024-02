Música

La colección remasterizada incluirá lados B, demos y rarezas inéditas.

Lanzado en 2004, se trata del álbum que incluye los exitosos sencillos “Somewhere Only We Know”, “Everybody’s Changing” y “Bedshape”. El LP alcanzó el número uno en el Reino Unido y le valió al grupo un premio BRIT al Álbum Británico del Año en 2005.

Hoy se confirmó que Keane marcará el hito de las dos décadas de ‘Hopes And Fears’ con el lanzamiento de una versión remasterizada de su debut el próximo 10 de mayo, exactamente 20 años después de su lanzamiento inicial.

Esta nueva versión incluirá el álbum original remasterizado y grabado por Frank Arkwright en los legendarios Abbey Road Studios de Londres, así como numerosas caras B, demos inéditos y rarezas. Las mezclas 5.1 Dolby Atmos provienen de David Kosten.

Para obtener una vista previa de la colección, Keane compartió el tema nunca antes escuchado “Somewhere Only We Know (Tim Demo, septiembre de 2002)”.

En un comunicado, el cantante Tom Chaplin dijo: “Recuerdo estar junto a esa increíble y antigua mesa de mezclas en Heliocentric Studios donde hicimos ‘Hopes And Fears’, escuchando una de las primeras mezclas de ‘Somewhere Only We Know’. Tenía la sensación de que se nos había ocurrido algo que tenía un poco más de magia. Hacer música es muchas veces un proceso lleno de dudas… pero en esta ocasión, había algo innegable en lo que habíamos creado. ¡Claramente, mucha gente sintió lo mismo cuando salió el álbum!”

El miembro fundador y compositor Tim Rice-Oxley añadió: “Cuando pienso en estas canciones, todavía me imagino tocándolas en pequeñas salas de pubs de todo el Reino Unido. Recuerdo lo emocionante que fue ver cómo la multitud comenzaba a crecer. Esas canciones nos abrieron la puerta a otra dimensión; Todo lo que ha sucedido en nuestras vidas desde entonces nació de ese momento. Es un privilegio increíble para nosotros que la gente siga escuchando después de todo este tiempo”.

La edición del 20 aniversario de ‘Hopes And Fears’ estará disponible en los siguientes formatos: 1LP Galaxy Vinyl, 2LP Coloured Vinyl, 3CD, Limited Edition Box Set Deluxe Edition, 2CD Live y digital.