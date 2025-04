Música

Katy Perry viajó al espacio a bordo del cohete New Shepard, de la empresa aeroespacial Blue Origin, acompañada de la periodista y presentadora de televisión Gayle King; Aisha Bowe, una ex ingeniera de la NASA; Amanda Nguyen, científica investigadora; Kerianne Flynn, productora de cine; y Lauren Sánchez, la prometida de Bezos.

El vuelo suborbital partió desde el desierto del oeste de Texas y tuvo una duración total de unos 11 minutos, durante los cuales las tripulantes experimentaron unos minutos de ingravidez.

Mientras estaban en el espacio, Perry interpretó “What a Wonderful World”, que hizo célebre Louis Armstrong. “Esto no se trata de mí. No se trata de cantar mis canciones. Se trata de una energía colectiva y de crear espacio para las mujeres del futuro. Se trata de este maravilloso mundo que vemos ahí fuera y de apreciarlo. Todo esto es por el bien de la Tierra”, comentó.

La cantante descendió del cohete sosteniendo una margarita (que representa a su hija del mismo nombre), alzó sus brazos al cielo y luego besó la Tierra.

“Me siento muy conectada al amor. Esta experiencia me mostró que nunca sabes cuánto amor tenés para dar y cuánto amor recibís, hasta que despegas” declaró Perry. Y agregó: “Esta experiencia está segunda, detrás de ser madre”.

“I think this experience has show me you never know how much love is inside of you, like how much love you have to give and how loved you are…” — Katy Perry talks about her experience flying to space with Blue Origin. pic.twitter.com/brNAV6ajzh

— Katy Perry Today (@todaykatyp) April 14, 2025